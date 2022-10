Menschen mit Behinderung haben Rechte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Zentrum für Selbstbestimmtes Leben Bodenseeregion startet in Zusammenarbeit mit der EUTB Bodenseekreis-Oberschwaben mit einer Veranstaltungsreihe, die Menschen mit Behinderung zu empowern sollen, ihre Rechte und Leistungsansprüche wahrzunehmen und sich bei den Behörden durchzusetzen.

Die erste Veranstaltung richtet sich an Eltern mit Kinder mit Behinderungen, die Inklusionsbegleitung zur Schule benötigen und Leistungen bei der Eingliederungshilfe oder beim Jugendamt beantragen müssen. Immer wieder werden in der Beratung der EUTB Bodenseekreis Probleme mit den Behörden bei der Inklusionsbegleitung geschildert. Die Veranstaltung dient aber auch dem Erfahrungsaustausch zwischen den Eltern. Gemeinsam wollen wir bei dieser Veranstaltung auch Gegenstrategien im Umgang mit den Behörden entwickeln.

Inklusionsbegleitung – Was steht mir zu? Am Dienstag, den 15. November um 18.00 Uhr.

Die zweite Veranstaltung in diesem Jahr beschäftigt sich mit den Rechten bei der Antragstellung von Pflegeleistungen. In der Beratungspraxis kommen immer wieder rechtswidrige Verhaltensweisen von Pflegekassen und MDK vor. So trickst eine große Pflegekasse in sozialgerichtlichen Verfahren herum. Passt dieser Pflegekasse ein Gutachten eines vom Gericht bestellten Guatchters nicht, dann wird erneut der MDK beauftragt ein neues Gutachten zu machen. Dieses ist nur Beispiel, wie die Pflegekassen sich um die Leistungen drücken wollen.

Der MDK kommt – Welche Rechte habe ich? Am 29. November um 18.00 Uhr.

Alle Veranstaltungen finden in der EUTB Beratungsstelle in der Tavernengasse 4, 88094 Oberteuringen statt. Wir bitten um Anmeldung unter Telefon: 07546 / 9299901 oder thomas.schalski@eutb-bodenseekreis-oberschwaben.de. Im Jahr 2023 wird diese Reihe fortgesetzt werden.