Menschen in Trennung“ feiert Geburtstag

Die Selbsthilfegruppe „Menschen in Trennung“ feiert ihr 10-jähriges Bestehen, teilen die Malteser mit. Sie wurde im Oktober 2012 von Evi Bercher gegründet mit dem Ziel, Menschen, die an den Folgen einer Trennung leiden, wieder Mut und Hoffnung zu geben. Die Organisatoren erklären, dass Teilnehmende das Gefühl bekommen sollen, andere seien in einer ähnlichen Situation, sodass sie sich nicht mehr so alleine fühlen.

Die Gruppe besteht aktuell aus etwa 14 Mitgliedern, die sich zwei Mal pro Monat an verschiedenen Örtlichkeiten treffen um sich auszusprechen. Außerdem würden zusätzliche Aktivitäten angeboten, wie zum Beispiel Kinoabende, Picknicke, Besuche auf dem Kulturufer oder Kegelabende.