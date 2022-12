Sporthalle des Berufsschulzentrums: Nun steht fest, wann die ersten Flüchtlinge einziehen

Im September hatte das Landratsamt angekündigt, noch in diesem Jahr etwa 280 Flüchtlinge in der Sporthalle des Berufsschulzentrums (BSZ) unterbringen. Damit entsteht an dieser Stelle die größte Flüchtlingsunterkunft im Bodenseekreis. Jetzt steht der Termin fest. In der ersten Januar-Woche sollen die ersten Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg geflohen sind, dort untergebracht werden.

Die Notunterkunft ist durch den Landkreis in der Sporthalle am Berufsschulzentrum in Friedrichshafen eingerichtet worden. „Bis zu 240 Personen kann hier ein Dach über dem Kopf gegeben werden. Die Errichtung der bisher größten Notunterkunft des Bodenseekreises war nötig, weil die Kapazitäten in den vorhandenen regulären Gemeinschaftsunterkünften sowie aktuellen Notunterkünften des Landkreises nicht mehr ausreichen“, schreibt Lars Gäbler, Sprecher des Landkreises, in einer Pressemitteilung.

Es kommen 200 pro Woche

Grund für die Pläne ist die zunehmende Zahl von Flüchtlingen, die im Bodenseekreis eintreffen. Aktuell kommen jeden Monat rund 200 neue Flüchtlinge im Bodenseekreis an, erklärt Lars Gäbler. Davon stamme die Mehrzahl aus der Ukraine. „Wir rechnen damit, dass die Zahlen weiter steigen“, sagt Gäbler. Das Land habe die Landratsämter aufgefordert, „an Unterkünften alles zu mobilisieren, was nur geht“, so Gäbler.

Der Sportunterricht an den beruflichen Schulen sei indes gesichert. Es gebe Alternativsportstätten, die Schulen regeln dieses Thema.