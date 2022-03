Menschen aus der Ukraine helfen - aber wie?

Wie kann ich den Menschen aus der Ukraine helfen? Eine Frage, die sich derzeit wohl viele stellen. Der Bodenseekreis bietet laut Sprecher Robert Schwarz derzeit zwei Möglichkeiten, sich über Unterstützung zu informieren: Auf der Webseite des Landratsamtes unter dem Link www.bodenseekreis.de/ukraine-flucht oder beim Info-Telefon „Ukraine-Flucht“, das unter der Nummer 07541/2043330 zu erreichen ist.

Auch die Stadt Friedrichshafen hat unter www.friedrichshafen.de/ukraine Informationen rund um die Hilfe für Menschen aus der Ukraine zusammengetragen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Zwei Info-Telefone gibt es ebenfalls unter den Nummern 07541/2032138 und 07541/2032139. Die Ukraine-Hilfe Friedrichshafen ist darüber hinaus auch per Mail an ukraine@friedrichshafen.de zu erreichen.

Hier kann gespendet werden

Geldspenden sind im Augenblick am wichtigsten, heißt es auf der Webseite des Landratsamtes. Zu Sachspenden rufen Gemeinden und Landratsamt nur bei Bedarf auf. Wer Geld spenden kann und möchte, kann das bei drei Anlaufstellen tun:

Die Häfler Niederlassung des Schweizer Hilfswerks Osteuropahilfe nimmt nach Rücksprache Geld-, aber auch Sachspenden entgegen. Informationen dazu gibt es per Mail an a-r-maier@kabelbw.de, aktuelle Informationen des Vereins sind unter www.osteuropahilfe.ch hinterlegt.

















Auch Ärztinnen und Ärzte des Klinikums Friedrichshafen sammeln Geld, um davon medizinische Produkte für die Ukraine zu kaufen. Spenden werden über die beiden Konten des Vereins der Freunde und Förderer der Klinik entgegengenommen. Die zugehörigen Bankverbindungen sind unter www.medizin-campus-bodensee.de/ueber-uns/freunde-und-foerderer/friedrichshafen (Verlinken!) zu finden.

















Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, Geld an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe zu spenden. Die Caritas international, das Deutsche Rote Kreuz, die Diakonie Katastrophenhilfe und Unicef Deutschland haben dafür ein zentrales Spendenkonto eingerichtet. Wer dorthin spenden oder sich informieren möchte, kann das unter www.aktionsbuendnis-katastrophenhilfe.de/krieg-in-der-ukraine (Verlinken!) tun.

Hilfe anbieten

Besonders wichtig ist allerdings das bürgerliche Engagement, betont Robert Schwarz. Er gehe davon aus, dass in kurzer Zeit viele Menschen im Bodenseekreis ankommen werden. Dann sei vor allem die Betreuung dieser Menschen wichtig, beispielsweise bei Arztbesuchen oder als Beistand, was allein vom Landratsamt nicht direkt geleistet werden könne.

Wer seine Hilfe anbieten möchte, kann online das Meldeformular des Kreisamtes für Migration und Integration ausfüllen, das unter Bodenseekreis: Unterstützungsangebot (Verlinken!) zu finden ist.

Was ebenfalls dringend benötigt wird: Wohnraum, in dem geflüchtete Menschen langfristig unterkommen können. Diejenigen, die beispielsweise eine Wohnung zu vergeben haben, können das zugehörige Formular des Kreises ausfüllen: Bodenseekreis: Wohnraummeldung (Verlinken!).

Mithilfe dieser Formulare legt das Landratsamt nun Listen mit den Menschen an, die ihre Hilfe anbieten. Eine Krisensituation wie die jetzige kann nicht durchorganisiert sein, sagt Schwarz. Das Ziel: so gut wie möglich vorbereitet sein. Es herrsche nun die „Stunde des aktiven Mitmenschentums“, fasst er zusammen.

Informationen zu den einzelnen Gemeinden gibt's hier:

Stadt Friedrichshafen: Stadt Friedrichshafen: Hilfe für die Ukraine

Eriskirch, Kressbronn, Langenargen: Ukraine | GVV Eriskirch Kressbronn a. B. Langenargen (gvv-ekl.de)

Tettnang: Ukraine-Hilfe | Stadtverwaltung Tettnang | Tettnang hat was...

Überlingen: Große Kreisstadt Überlingen: Ukraine Hilfe (ueberlingen.de)

Die Gemeinden Markdorf, Meersburg und Salem verweisen auf die Webseite des Bodenseekreises: www.bodenseekreis.de/ukraine-flucht

Lindauer und Lindauerinnen, die helfen möchten, können unter Aktuell / Landkreis Lindau (landkreis-lindau.de) alle wichtigen Informationen finden.