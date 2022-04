Fieber und unscheinbarer Ausschlag: Zweijähriger überlebt Meningokokken-Infektion mit viel Glück

Ein Zweijähriger, der Anfang des Jahres hohes Fieber und einen auf den ersten Blick unscheinbaren Ausschlag bekam, hatte großes Glück. Dr. Christof Metzler aus Langenargen diagnostizierte eine Infektion mit Meningokokken B und sorgte dafür, dass der Junge sofort in die Kinderklinik gebracht wurde. Dass der Arzt überhaupt seinen Dienst verrichtete, war nicht selbstverständlich: Er übernahm die Vertretung für eine kranke Kollegin und hatte auf dem Weg zur Praxis in Friedrichshafen einen Unfall.

Vier Tage lag der kleine Luca im Krankenhaus auf der Intensivstation, heute wirbelt er wieder auf dem Spielplatz herum, berichtet Christof Metzler. Ganz anders im Januar: „Die Mutter kam mit dem Zweijährigen in die Sprechstunde, und der Junge sah sehr schlecht aus.

Grau-grünlich und 40 Grad Fieber

Bei Untersuchungen in der Woche zuvor und am Vortag waren Ärzte von einer Virus-Infektion ausgegangen, zumal er noch keinen besonders auffälligen Entzündungswert hatte. An dem Montagmorgen war seine Gesichtsfarbe grau-grünlich, er hatte sich nachts erbrochen, 40 Grad Fieber und jammerte.“

In der Zusammenschau sei schnell klar geworden, dass es sich um eine schwerwiegende Erkrankung handelte. Als der Kinder- und Jugendarzt ihn aus dem Wagen holte und dabei seinen Kopf anhob, sei erkennbar gewesen, dass sein Nacken sperrte und der Zweijährige große Schmerzen hatte. Ein Hinweis auf eine Hirnhautentzündung, ausgelöst durch eine Infektion mit Meningokokken. Bakterien, die jeder Zehnte im Nasen-Rachen-Raum trägt, ohne selbst krank zu werden.

Lineal-Test bringt Gewissheit

Nachdem der Kinderarzt an Lucas Beinen zudem einen Ausschlag entdeckt hatte, verfestigte sich die Diagnose. Eine Besonderheit: Typisch für eine Infektion mit dem Erreger sind Einblutungen in die Haut. Der Junge habe jedoch keine typischen Flecken aufgewiesen, sondern einen Ausschlag, der eher an kleine Pickelchen oder aufgekratzte Insektenstiche denken ließ. Ein simpler Test brachte Gewissheit: „Ein einfacher Ausschlag lässt sich mit einem durchsichtigen Lineal wegdrücken. Das heißt: Die Haut wird weiß, nach dem Lösen des Drucks tauchen die roten Flecken wieder auf. Eine Einblutung lässt sich dagegen nicht wegdrücken. Bei Luca war Letzteres der Fall.“

Dr. Metzler veranlasste direkt die stationäre Aufnahme in die Kinderklinik. Luca kam auf die Intensivstation und erhielt Antibiotika. Bis zum Abend hatte sich sein Zustand stabilisiert. Der Befund: „Die Analyse des Gehirnwassers zeigte, dass der Junge eine Meningokokken-Meningitis hatte. Er wurde gerade noch rechtzeitig behandelt, das Gift hatte sich noch nicht zu weit ausgebreitet.“

15-Jähriger überlebt die Infektion nicht

Ein Fall, der eine sehr traurige Erinnerung weckt: Ein 15-Jähriger aus Rappertsweiler bei Tettnang starb 2019 an einer Blutvergiftung infolge einer Infektion mit Meningokokken B. Christof Metzler hatte ihm in seiner damaligen Praxis in Langenargen nach der Diagnose sofort Antibiotika verabreicht. Doch: „Die Krankheit war zu dem Zeitpunkt schon so weit fortgeschritten, dass die Behandlung zu spät kam“, sagt der Arzt.

Ich vermute aber, die Einblutungen waren nicht nur in der Haut, sondern auch im Kopf und vor allem im Herzmuskel. Christof Metzler, Kinderarzt

Der 15-Jährige fiel im Krankenwagen ins Koma, aus dem er nicht mehr erwachte. Im St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg verschlechterte sich sein Zustand rapide, bis schließlich sein Herz stehen blieb. Das Ärzteteam reanimierte Pitt mehr als zwei Stunden lang – in der Hoffnung, dass die Medikamente anschlagen und das Blutgerinnungssystem, das die Bakterien lahmgelegt hatten, wieder in Gang bringen würden.

Christof Metzler: „Ich vermute aber, die Einblutungen waren nicht nur in der Haut, sondern auch im Kopf und vor allem im Herzmuskel, weshalb das Herz nicht mehr schlagen konnte.“ Der Sprecher der Kinder- und Jugendärzte am Bodensee ist überzeugt: Eine Impfung gegen Meningokokken B hätte den Jungen bewahrt, krank zu werden.

Kinderarzt wird von Auto angefahren

Auch der kleine Luca war nicht geimpft, hat die Infektion aber überlebt. Vermutlich waren an dem Montag im Januar gleich mehrere Schutzengel für den Zweijährigen im Einsatz. Denn Dr. Metzler hatte den Dienst notfallmäßig für eine an Corona erkrankte Kollegin übernommen, sonst wäre die Praxis geschlossen geblieben.

Der Lineal-Test bestätigt es: Ein auf den ersten Blick unscheinbarer Ausschlag entpuppt sich als Einblutung infolge einer Infektion mit Meningokokken B. (Foto: pr)

Dazu kommt, dass der Arzt auf dem Weg mit seinem Roller nach Friedrichshafen im Kreisverkehr in Eriskirch-Schlatt von einem Auto angefahren wurde: „Ich bin über die Straße geflogen und habe mir Hüfte und Schulter geprellt. Glücklicherweise bin ich aber auf meinen Rucksack gefallen, und es ist nichts Schlimmeres passiert. Meine Stieftochter hat mich abgeholt und in die Praxis gefahren“, erzählt der Doktor.

Hätte er sich gröber verletzt, wäre aus Lucas Termin am Vormittag nichts geworden. Christof Metzler betont: „Dann hätte es für den Jungen zu spät sein können.“

Serogruppen A, B, C, W und Y

Meningokokken treten in unterschiedlichen Varianten auf, in sogenannten Serogruppen, wie Kinder- und Jugendarzt Christof Metzler ausführt. Von den fünf Serogruppen A, B, C, W und Y, die in Deutschland vorkommen, verursachen Meningokokken B mit 60 Prozent die meisten Krankheitsfälle.

Die Übertragung erfolgt von Mensch zu Mensch per Tröpfcheninfektion beim Sprechen, Husten, Niesen oder Küssen. Zwei Drittel der Erkrankten leiden unter einer Hirnhautentzündung (Meningitis). Ein Drittel entwickelt eine lebensgefährliche Blutvergiftung (Sepsis), erklärt der Arzt, was auch auf der Internetseite der Ständigen Impfkommission (STIKO) beziehungsweise des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de) nachzulesen ist.

Rückgang der Fälle seit Corona

In zehn Prozent aller Krankheitsfälle hat die Krankheit laut Dr. Metzler fatale Folgen: körperliche Behinderung, Amputation, Tod. Das höchste Risiko bestehe für Säuglinge und Kinder im Alter bis vier Jahren, ein weiterer Gipfel sei bei Zwölf- bis 19-Jährigen zu erkennen. Doch auch Erwachsene könne es treffen.

Im Mittel erkrankten in Deutschland jährlich 315 Menschen, davon 211 an Infektionen durch Meningokokken B – bis das Coronavirus auftauchte. Die COVID-19-Schutzmaßnahmen führten dem RKI zufolge zu einer drastischen Reduktion der Meningokokken-Fälle auf 138 im Jahr 2020. Davon sind 53 der Serogruppe B zuzuordnen. Sechs Menschen sind an der Infektion gestorben.

STIKO empfiehlt Impfung nur für Risikogruppen

Dem Gesundheitsamt des Bodenseekreises sind von 2012 bis 2022 insgesamt 27 Fälle von Meningokokken-Erkrankungen gemeldet worden, von denen zwei nicht bestätigt werden konnten. Überwiegend handelte es sich um die Serogruppe B. Wie das Gesundheitsamt weiter mitteilt, starben 2019 zwei Menschen, 2020 einer.

Die gute Nachricht für Dr. Metzler: Es gibt Impfstoffe. Sein Aber: Bislang sei lediglich eine Impfung gegen Meningokokken C im STIKO-Impfplan für alle Kinder im zweiten Lebensjahr vorgesehen. Eine Impfung gegen die Serogruppe B ist nur für Risikogruppen empfohlen, weil Daten zur Wirksamkeit fehlten und eine „sehr niedrige Krankheitslast“ vorliege.

Eine Dosis kostet 108 Euro

Und das, obwohl das entsprechende Vakzin seit 2013 zugelassen ist. In England, Österreich, Frankreich und Italien sei diese Impfung bereits Standard. Mit dem Ergebnis: Unter den geimpften Kindern gebe es keine schweren Fälle mehr. Wenn es nach dem Kinderarzt aus Langenargen geht, muss Deutschland deshalb nachziehen.

Dass die Kosten nicht in der Regel erstattet werden, ist ein Skandal. Christof Metzler, Kinderarzt

Die Folge: Die Krankenkassen entscheiden, ob sie die Kosten als Freiwilligenleistung übernehmen. Wenn nicht, müssen die Eltern selbst in die Tasche greifen. Eine Dosis kostet 108 Euro, Kinder unter zwei brauchen drei Dosen. Christof Metzler: „Dass die Kosten nicht in der Regel erstattet werden, ist ein Skandal. So entsteht eine Zwei-Klassen-Medizin.“ Er ist sich sicher: „Es hätte sich längst etwas getan, wenn die STIKO zuletzt nicht derart mit Corona beschäftigt gewesen wäre.“

AOK richtet sich nach der Impfkommission

Die meisten Krankenkassen würden die Impfung freiwillig erstatten. Die AOK, über die auch der kleine Luca versichert sei, habe eine generöse Kostenübernahme im Herbst 2020 eingestellt, bemängelt der Kinderarzt. Dazu teilt Markus Packmohr, Geschäftsführer der AOK Bodensee-Oberschwaben, auf Anfrage mit, dass sich sein Unternehmen bei der Kostenübernahme von Impfungen nach den Empfehlungen der STIKO richte, die bislang keine Routineimpfempfehlung ausgesprochen habe.

Aktuell bestehe die Empfehlung, bestimmte gefährdete Risikogruppen gegen Meningokokken B zu impfen. „Diese medizinische Risikobeurteilung obliegt alleinig dem behandelnden Arzt“, so der Geschäftsführer. Und weiter: „Sofern die STIKO ihre Empfehlung zukünftig ändert, wird sich selbstverständlich auch die AOK Baden-Württemberg daran orientieren.“