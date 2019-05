Meistershofener Straße vier Tage gesperrt

Ab Montag, 3. Juni, bis Donnerstag, 6. Juni, ist die Meistershofener Straße voll gesperrt, um im Zuge der Fertigstellung des neuen Sportbades die Straße fertig zu stellen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, muss auch nachts gearbeitet werden.

Gefräst wird am Montag, 3. Juni, von 19 bis 24 Uhrt. Am Mittwoch, 5. Juni wird die Meistershofener Straße in dem Teilabschnitt in der Zeit zwischen 19 und 6 Uhr asphaltiert. Die aufgrund der Sperrung nötigen Umleitungsstrecke führt vom Kreisel Meistershofener Straße über die Straße am Sportbad in die Colsmanstraße. Von dort aus wird der Verkehr über die Keplerstraße und die Ailinger Straße in die Meistershofener Straße geleitet. Die Stadt bittet die Anwohner um Verständnis für die nächtlichen Bauarbeiten.