Meisterliche Handballjugend aus Friedrichshafen

Das gemischte D-Juniorenteam der HSG Friedrichshafen-Fischbach hat sich die Meisterschaft in der Handball-Kreisliga C gesichert. Vor den eigenen Fans in der Häfler Bodenseesporthalle gewann die Mannschaft von HSG-Trainer Alex Stehle (links) und den Betreuern Gero Hörmann und Tim Otto gegen die TSG Ehingen/Donau mit 29:27 (13:11). Entsprechend groß war die Freude in der Kabine und beim gemeinsamen Bild.

Es spielten: Alexis Peter (Tor), Tyler Sproll (12), David Markovic (11/2), Ben Schiedner (4, 0/1), Noah Prenner (2), Matteo Lutz, Andrew Volle, Linus Kurz, Harangad Kohri und Leon Heller.