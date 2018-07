Meister Berlin verpflichtet jungen Amerikaner

Die erste Verstärkung für den Mittelblock kommt für den Volleyballmeister Berlin aus Übersee: Der US-amerikanische Nationalspieler Jeff Jendryk unterschreibt bei den BR Volleys laut Homepage einen Zweijahresvertrag. 2,05 Meter misst der 22-jährige Schlacks, der es bereits auf 21 Länderspieleinsätze bringt. Gerade erst wurde Jendryk gemeinsam mit dem neuen Berliner Libero Dustin Watten und Team USA Dritter in der Volleyball Nations League.

„Jeff Jendryk ist ein Riesentalent. Er bringt alles mit, um ein Topspieler zu werden“, lobt BR Volleys Manager Kaweh Niroomand den Neuzugang für die Position an der Netzmitte in höchsten Tönen. Für den Amerikaner wird Berlin die erste Auslandsstation sein. Er kommt nämlich direkt von der Loyola-University Chicago zum Deutschen Meister.

Der Mittelblocker ist kein unbeschriebenes Blatt mehr. Schon seit zwei Jahren zählt Jendryk zum A-Kader der amerikanischen Nationalmannschaft, sammelte sowohl in der World League 2017 als auch der Nations League 2018 jede Menge Erfahrung auf Topniveau. Hinter den Stars David Smith und Maxwell Holt ist er die aktuelle Nummer drei im Mittelblock von Team USA, hat also beste Chancen, im September mit zur Weltmeisterschaft nach Italien und Bulgarien zu reisen. Das hätte jedoch zur Folge, dass der House-Musik-Fan erst sehr spät in der Vorbereitung zum BR Volleys Team stoßen kann.

Milija Mrdak heißt der Mann, der die United Volleys nach dem dritten Bronzegewinn in Serie zu weiteren Erfolgen in der Volleyball Bundesliga schmettern soll. Der 26-jährige Serbe ersetzt laut Presseinformation auf der Diagonalposition den Australier Lincoln Williams, dessen Vertrag nicht verlängert wurde. „Wir wollten an dieser Schlüsselstelle einen erfahrenen Mann – Und mit seiner bisherigen Volleyball-Vita ist Milija genau das: kein Rookie, sondern ein in jeder Hinsicht kompletter Spieler“, erklärt United-Geschäftsführer Henning Wegter. Nicht nur im Angriff, sondern auch in Block, Aufschlag und Abwehr erwartet er einiges von dem 2,01 Meter großen Neuzugang. Empfohlen wurde dieser aus berufenem Mund: Der kanadische Nationalspieler Fred Winters, einst in Diensten des VfB Friedrichshafen und zuletzt Teamkollege Mrdaks bei Benfica Lissabon, gab seinem Landsmann, dem neuen United-Coach Stelio DeRocco, den Tipp.

Der Kader ist komplett. Das vermeldete der Volleyball-Bundesligist SWD powervolleys Düren auf seiner Homepage. Der kanadische Angreifer Lucas Coleman ersetzt Julius Firkal, mit dem Düren unlängst den Vertrag aufgelöst hat. Coleman ist 23 Jahre alt, 1,94 Meter groß und spielte in den vergangenen fünf Jahren für die Ryerson Rams, das Hochschulteam der kanadischen Ryerson Universität. „Wir sind froh, dass wir mit Lucas so schnell einen guten Ersatz gefunden haben“, sagt der sportliche Leiter Goswin Caro. Obwohl der 20-jährige Slowake einen Vertrag für die kommende Saison hatte, wird er nicht für Düren spielen, sondern wechselt in die Türkei. „Diese Personalie haben wir uns anders vorgestellt. Aber bekanntlich soll man Reisende nicht aufhalten“, sagt der Sportliche Leiter. „Wir konnten die Trennung zu Lasten des Spielers und seines neuen Vereins verhandeln – und damit zu unseren Gunsten“, sagt Gesellschafter Erich Peterhoff.

Mit Lukas Maase verpflichtet der Volleyball-Bundesligist SWD powervolleys Düren ein weiteres deutsches Talent. Maase (19) ist nach dem 17-jährigen Rudy Schneider der Zweitjüngste im neuen Kader. Er ist zudem der Größte im Team: Der Mittelblocker misst 2,12 Meter.