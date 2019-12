Er ist der Normalgroße unter den sehr Großen. Der 1,85-Meter-Mann Joe Worsley ist im Sommer von den „Rainbow Warriors“ der University of Hawaii, zu den Volleyballern des VfB Friedrichshafen gekommen. Dort scheint sich der US-Zuspieler inzwischen gut eingefunden zu haben. Zuletzt setzte VfB-Trainer Michael Warm immer wieder auf den 22-Jährigen, der ihm das Vertrauen mit starken Leistungen dankte. Im Gespräch mit Theresa Gnann verrät Worsley, worauf es beim nächsten Champions-League-Spiel ankommt und warum er nach seinem Umzug nach Friedrichshafen erst einmal shoppen gehen musste.

Sie sind im Sommer von Hawaii nach Friedrichshafen gezogen. Wie haben Sie sich eingelebt?

Das letzte Mal, dass ich eine Jacke besaß, ist acht oder neun Jahre her. Also meine Garderobe hat sich drastisch verändert, seit ich nach Friedrichshafen gezogen bin. Aber das ist schon okay (lacht). Ich mag die Stadt sehr. Alle sind sehr gastfreundlich. Der Verein wird sehr respektiert. Es war für mich die richtige Entscheidung. Auch wenn ich natürlich manchmal meine Familie vermisse...

Ihr jüngerer Bruder spielt auch Volleyball. Es ist das erste Mal in Ihrer Karriere, dass Sie nicht mit ihm zusammen spielen? Vermissen Sie ihn auf dem Feld manchmal?

Es ist cool, dass wir hier im Team mit Patrick und Markus Steuerwald eine ähnliche Konstellation haben. Das erinnert mich oft an meinen Bruder und mich. Wir haben eine sehr enge Verbindung. Wir haben uns immer gegenseitig angestachelt und besser gemacht. Das fehlt mir schon manchmal. Wir haben unser ganzes Leben lang ein Zimmer geteilt, sogar noch als wir zur Uni gegangen sind. Und schon als Kind haben wir unsere Eltern in den Wahnsinn getrieben, weil wir immer in unserem Schlafzimmer Volleyball gespielt haben. Wir wollten einfach immer Volleyball spielen und waren da sehr kreativ. Und wir wollen beide immer unbedingt gewinnen. Ich glaube, meinen Kampfgeist habe ich durch meinen Bruder entwickelt. Und ich denke, das ist bis heute eine meiner größten Stärken.

Sie standen in den vergangenen Spielen in der Startaufstellung. Wie kommen Sie mit Ihrer neuen Rolle als erster Zuspieler zurecht?

Wir haben in den vergangenen Wochen teilweise sehr guten Volleyball gespielt als Team. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir das weiterführen. Als Coach Warm mir vor dem Spiel in Serbien gesagt hat, dass ich anfangen werde, habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ich denke, ich kann dem Team eine andere Energie geben.

Was die Leistung angeht, hat der VfB Friedrichshafen einen großen Schritt nach vorne gemacht, vor allem im Spiel gegen Berlin. Jetzt kommt mit Zaksa Kedzierzyn-Kozle der nächste starke Gegner. Was muss passieren, damit der VfB eine Chance hat?

Es ist so wie in den vergangenen Spielen auch. Wir müssen uns auf uns konzentrieren. Wir müssen kontrollieren, was wir machen. Die Angaben, die Annahme... Der Gegner hat ein paar sehr starke Spieler. Wir wissen, dass es hart wird, dass es Höhen und Tiefen geben wird. Aber wir müssen schauen, dass wir zusammenbleiben, um jeden Punkt kämpfen. Es gibt in jedem Satz Momente, in denen wir noch besser sein können. Das gilt auch für mich. Aber je länger wir zusammen spielen, desto besser ist unsere Verbindung und das Vertrauen ineinander. Wenn das so weitergeht, ist vieles möglich.

Das Team hat im Sommer einen riesigen Umbruch gemacht. Ist das große Ziel weiterhin die deutsche Meisterschaft oder braucht der VfB dafür noch Zeit?

Wir waren sehr enttäuscht über ein paar Spiele in dieser Saison. Aber wir haben darüber geredet und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Zurzeit spielen wir auf jeden Fall den besten Volleyball der Saison. Das große Ziel ist natürlich die deutsche Meisterschaft. Und da finden die entscheidenden Spiele erst im Frühjahr statt. Aber wenn wir so weitermachen, sind wir auf jeden Fall bereit für diese zweite Saisonhälfte.