Mein Kind und seine Schimpfwörter

Es gibt Tage, da könnte ich meine kleine Große einfach nur knuddeln. Neulich zum Beispiel als Florentine ihrer kleinen Schwester davon erzählt, welche Schimpfwörter sie von ihren Klassenkameraden so lernt.

Natürlich will es unser kleines Fräulein Naseweis jetzt ganz genau wissen und auch meine Ohren werden immer länger. „Na Kuchensohn“, erklärt die Siebenjährige der drei Jahre jüngeren Schwester stolz. Im ersten Moment glaube ich mich verhört zu haben und kündige an, dass ich dieses Wort in meiner Familie nicht hören möchte. „Aber Mama“, sagt Florentine mit großen Augen, „ich frage mich, was ist denn so schlimm daran, das Kind eines Bäckers zu sein?“

Ein Lächeln huscht über mein Gesicht, ehe ich zur Aufklärung schreite. Leicht stotternd erläutere ich meinen beiden Prinzessinnen die Bedeutung des eigentlich gemeinten Kraftausdrucks. Erziehung ist nichts für Feiglinge und erste Aufklärungsgespräche stehen eben früher oder später auch an. Und weil mich die Sache ein wenig aufwühlt, beruhigt mich die Große auf ihre einzigartige Art: „Manchmal ist es doch auch ganz gut, dass ich die Dinge nach zwei Mal schlafen auch wieder vergessen habe. Oder Mama?“