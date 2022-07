Meike Lettau tritt Juniorprofessur an ZU an

Die Kulturwissenschaftlerin Dr. Meike Lettau hat an der Zeppelin-Universität (ZU) die Juniorprofessur für Cultural and Media Policy Studies angetreten. Die gebürtige Bielefelderin kommt von der Universität Hildesheim an den Bodensee und verstärkt künftig den Fachbereich Kultur- und Kommunikationswissenschaften. Das teilt die ZU mit. Meike Lettau hat für verschiedene Wissenschafts- und Kulturinstitutionen im In- und Ausland gearbeitet. An der ZU wird sich ihre Forschungsperspektive insbesondere auf Kulturpolitik, Kulturaktivismus, internationale Kulturbeziehungen sowie Kultur und Nachhaltigkeit richten. Für die Studierenden bietet sie bereits im September eine Summer School zu kulturpolitischen Themen auf der „documenta fifteen“ an.