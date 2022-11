Mehrere Verletzte bei Aufffahrunfall an Zebrastreifen

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind die Folge eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr in der Unteren Mühlbachstraße ereignet hat. Das berichtet die Polizei.

Eine 22-jährige Golf-Fahrerin musste an einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt anhalten. Während die nachfolgende 31- Jahre alte Fahrerin eines VW Polo die Situation noch rechtzeitig erkannte, fuhr eine 22-jährige Audi-Lenkerin mutmaßlich aufgrund geringen Abstands auf den Polo auf und schob diesen auf den Golf.

Alle drei Fahrerinnen klagten über Schmerzen und wurden zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.