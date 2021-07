Mehrere Unfälle am Maybachplatz

Die ausgeschaltete Ampelanlage am Maybachplatz, hat am Montag für mehrere Unfälle gesorgt. Laut Polizeibericht missachtete bereits gegen 9.45 Uhr eine 20-jährige Hyundai-Fahrerin, die von der Keplerstraße nach links in Richtung Überlingen auf die Colsmanstraße einfahren wollte, die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt. Sie kollidierte mit dem Audi Q7 eines in Richtung Jettenhausen fahrenden 80-Jährigen. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der Audi-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Die junge Frau musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden 56- und 18-jährigen Mitfahrerinnen im Audi blieben unverletzt. Während am Hyundai ein Schaden von rund 3000 Euro entstand, wird der Schaden an dem Audi von der Polizei auf etwa 25 000 Euro beziffert. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Sie mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Bei dem Unfall war ein Rettungshubschrauber im Einsatz, da man zunächt von einem schlimmeren Verletzungsbild ausgegangen war, schreibt die Polizei weiter.

Gegen 15.30 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall, bei dem sich zwei Beteiligte verletzt haben. Ein 25-jähriger Suzuki-Fahrer fuhr von der Keplerstraße nach links auf die Bundesstraße ein und übersah dabei den von links kommenden Renault Twingo eines 51-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Twingo über eine Verkehrsinsel auf die Gegenfahrspur abgewiesen, wo er ein Verkehrsschild beschädigte, aber mit keinem weiteren Verkehrsteilnehmer kollidierte. Der Unfallverursacher erlitt leichte, der 51-Jährige mittelschwere Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils etwa 2000 Euro.

Die Häfler Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Während der Unfallaufnahme geriet ein 31-Jähriger mit seinem Sattelzug beim Rechtsabbiegen von der Keplerstraße auf die Colsmanstraße zu weit nach rechts und touchierte mit einem Rad den Bordstein und im Anschluss mit dem Auflieger das Brückengeländer. Ein platter Reifen und Schaden am Auflieger und am Geländer waren die Folge.