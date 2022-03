Mehrere Stühle im Außenbereich einer Gaststätte zerstört

Ein oder mehrere unbekannte Täter zerschnitten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Stühle im Außenbereich einer Gaststätte unmittelbar an der Seepromenade. Dies teilt das Polizeipräsidium Ravensburg mit. Mit großen, kreuzförmigen Schnitten wurde die Sitzfläche von insgesamt 18 Stühlen zerstört. Dies verursachte einen Gesamtschaden von 3240 Euro.

Weitere 26 Stühle sowie ein Tisch wurden zudem von der Promenade aus in den angrenzenden Bodensee geworfen. Die Wasserschutzpolizei konnte gemeinsam mit dem Gaststätteninhaber in einer ersten Bergeaktion am heutigen Mittwochvormittag von Land aus bereits elf Stühle und den Tisch retten. An diesen entstand kein Sachschaden. Die restlichen Stühle werden derzeit noch aus dem Wasser geborgen, da sie aufgrund des Seegangs bereits vom Ufer abgetrieben sind.

Die Wasserschutzpolizeistation Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen unter Telefon 07541 / 2 89 30.