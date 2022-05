Mehrere Männer am Vatertag betrunken unterwegs

(sz) - Mit einer Blutentnahme in einem Krankenhaus und einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr endete der Vatertag für mehrere Männer im Bodenseekreis. Gegen 21.45 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung einen 27-jährigen Radfahrer, der in Schlangenlinien den Fußgängerweg der Brochenzeller Straße in Meckenbeuren befuhr. Die Atemalkoholmessung ergab nach Mitteilung der Polzei knapp drei Promille.

Um etwa 23.30 Uhr beendete die Polizei die Fahrt zweier Männer im Alter von 37 Jahren in der Tettnanger Seestraße. Beide waren mit jeweils etwa 1,8 Promille ebenfalls nicht mehr fahrtüchtig und mussten ihre Räder stehen lassen. Um kurz nach Mitternacht kontrollierten die Beamten in der Berger Straße einen 37-Jahre alten Fahrradfahrer. Bei der Kontrolle wurden die Ermittler auf deutliche alkoholtypische Auffälligkeiten aufmerksam, weshalb auch er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste und die Weiterfahrt im Anschluss nicht mehr antreten durfte.

Zur etwa gleichen Zeit ging den Beamten an gleicher Stelle ein Autofahrer ins Netz. Weil auch er offenbar Alkohol konsumiert hatte und eine Atemalkoholmessung einen Wert über dem erlaubten Maß anzeigte, musste der 36-Jährige sein Auto abstellen, seine Fahrerlaubnis abgeben und die Polizisten in eine Klinik begleiten. Sollte die jeweilige Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, müssen die Männer mit strafrechtlichen Konsequenzen und auch mit einem Fahrverbot rechnen.