Mehrere Landungsfehler: Ersatzgeschwächte KTV-Turner unterliegen Aufstiegskandidaten

Nach dem erfolgreichen Heimwettkampf gegen den TSV Schmiden vor zwei Wochen traten die Verbandsliga-Turner der KTV Oberschwaben am vergangenen Samstag auswärts bei der TG Heckengäu an. Corona- und verletzungsbedingt musste die KTV dabei viele Stammturner zu Hause lassen und ging klar unterlegen in den Wettkampf gegen die von Aufstiegsambitionen geleiteten Heckengäuer. Die KTV Oberschwaben präsentierte sich zwar couragiert, aber die Gastgeber wurden ihrer Favoritenrolle gerecht: Die TG Heckengäu siegte mit 266,40 zu 215,20 Punkten und 84 zu 16 Scorepunkten.

Trotz der schweren Ausgangslage war die Stimmung in dem von Nachwuchsturnern ergänzten KTV-Team sehr gut und nach knapp zweistündiger Anfahrt wurde die Mannschaft laut Mitteilung fair und stimmungsvoll von den Gastgebern begrüßt. Der Start der Gäste war aber wackelig. Am Boden gab es zwei Stürze – mit 12:0 Scorepunkten ging das Gerät an die Gastgeber.

Alessio Röhr holt die ersten Punkte

Das Pauschenpferd stellt für beide Mannschaften eine große Herausforderung dar. Timo Traub, der zum ersten Mal in der Liga mit dabei war, legte dabei vor. Dennoch musste sich der KTV-Turner seinem Gegner beugen. Alessio Röhr kann durch einen Sturz beim B-Wandern nicht angreifen, beendet aber sein Duell unentschieden. Mit 15:0 ging auch das zweite Gerät klar an Heckengäu. Immerhin holte die KTV danach die ersten fünf Punkte. An den Ringen überzeugte Röhr mit einer hervorragenden Übung mit Kreuzhang, das änderte aber nichts am deutlichen Gerätesieg der TG.

Unter dem Motto „Die zweite Hälfte gehört uns“ gaben die Turner der KTV noch einmal alles. Am Sprung erturnte sich Pascal Bühler mit einem Tsukahara gestreckt drei Punkte. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Philip Obermayr: Mit einem perfekten Überschlag holte er in seinem ersten Liga-Auftritt gegen einen schwierigeren Sprung der Gegner direkt drei Scorepunkte. In der Folge fielen die KTV-Turner um Röhr mit Landungsfehlern auf. Das verhinderte einen möglichen Gerätesieg am Sprung, am Barren sowie am Reck, sodass die TG den Wettbewerb gegen die ersatzgeschwächte KTV für sich entschied.