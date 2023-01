Mehrere Einbrüche im Bodenseekreis

Die Abwesenheit der Bewohner haben Unbekannte über den Jahreswechsel hinweg ausgenutzt, um in mehrere Wohnhäuser im Bodenseekreis einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, sind Unbekannte zwischen dem Silvestertag und dem vergangenen Sonntag in Owingen in der Straße „Im Weingärtle“ über die Terrassentüre in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert eines niedrigen fünfstelligen Euro-Betrags.

In der Zeit zwischen 27. Dezember und Dreikönig war eine Wohnung in der Ramsbachstraße in Tettnang das Ziel von Einbrechern. Sie hebelten laut Polizei die Balkontüre auf und nahmen den bisherigen Erkenntnissen zufolge zwei Laptops und Bargeld mit.

Wie erst jetzt bekannt wurde, hatten es Unbekannte zwischen Mitte Dezember und vergangenem Samstag auch auf ein Mehrfamilienhaus in Immenstaad abgesehen. In der Straße „Siedlung“ gelang es den Tätern, sich über eine Terrassentür Zutritt zur Erdgeschosswohnung zu verschaffen. Die Einbrecher stahlen mehrere Gold- und Silbermünzen sowie Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an ihre örtliche Polizeidienststelle zu wenden.