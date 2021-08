Mehrere Autos zerkratzt

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 6 und 13 Uhr in der Leutholdstraße und der Waggershauser Straße zwei Autos zerkratzt. Laut Polizeibericht kann der Schaden noch nicht beziffert werden.

Eines der beschädigten Autos war zur Tatzeit in einem Parkhaus in der Leutholdstraße geparkt. Der Täter zerkratzte die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand. Das zweite Auto stand in der Waggershauser Straße. Der Täter zerkratzte hier die linke Fahrzeugseite mit einem unbekannten Tatwerkzeug.