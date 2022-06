„Mehr wir“: Diese Bilder werden für einen guten Zweck versteigert

Bereits im Vorfeld sind Gebote möglich, und zwar per Mail an

Unter dem Titel „mehr wir“ finden im Rahmen des ökumenischen Stadtkirchentags eine Woche lang verschiedene Veranstaltungen statt. Die Eröffnung wird am 30. Mai um 18 Uhr am Medizin Campus Bodensee (MCB) begangen. 17 Künstler zeigen dazu in einer Gemeinschaftsausstellung ihre Positionen zum Thema.

Die beiden christlichen Kirchen wollen mit dem Stadtkirchentag ein Mehr an wir sichtbar machen, in der momentanen Zeit ein sehr aktuelles Thema, das seit Beginn der Corona-Pandemie in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens immer stärker in den Vordergrund rückt, heißt es in einer Pressemitteilung. Sei es ein Virus oder ein Krieg, eine starke Polarisierung zieht sich durch die Gesellschaft. Der Wunsch den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken liegt dem Stadtkirchentag 2022 zugrunde.

Es braucht auch im Krankenhaus „mehr wir“, da sind sich die beiden Seelsorger Thomas Borne und Pfarrerin Ulrike Hermann einig. Als Sprachrohr wollten beide laut Pressemitteilung von Anbeginn die Kunst nutzen. Und so sprach das Klinikum alle Künstler, die bereits am Medizin Campus Bodensee im Rahmen der KlinikArt ausgestellt haben an, ob sie einen Beitrag zur Ausstellung leisten wollen.

Die Gemeinschaftsausstellung ist ab Montag, 30. Mai, im Kapellenflur des Klinikums zu sehen – Brigitte Meßmer und Barbara Junior haben die Werke ihrer Kollegen der Mitteilung zufolge zu einer sehenswerten Ausstellung gehängt. Die Beiträge der Künstler zeigen, wie vielschichtig das Thema ist. Gedanken über Toleranz und Freiheit, über Musik als verbindende Sprache oder die Geste des Gebens und Teilens finden ihren Ausdruck in verschiedenen künstlerischen Techniken. Das Überdenken von hierarchischen Strukturen, Untersuchen von Verbindungselementen und Abhängigkeiten – einige der Künstler haben eigens für die Ausstellung an Werken gearbeitet. Der Wunsch nach einem friedvollen gemeinschaftlichen Miteinander zieht sich durch die Exponate. Mit Hilfe der Kunst am Klinikum Friedrichshafen soll ein Raum für mehr Kommunikation und Austausch geschaffen werden.