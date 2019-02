Wer sein Kind in einem Schwimmkurs anmelden möchte, hat derzeit schlechte Karten. „Die zur Verfügung stehenden Wasserflächen sind vollständig ausgebucht“, sagt Monika Blank, Sprecherin der Stadtverwaltung Friedrichshafen. Schwimmkurse haben deshalb zum Teil „sehr lange Wartelisten“. Ein neues Schwimmkonzept soll die Lage nun verbessern.

Die Stadtverwaltung erarbeitet es mit dem Stadtverband Sporttreibender Vereine. Ziel des neuen Konzepts ist es, dass jedes Häfler Kind bis spätestens zum zehnten Lebensjahr lernen kann, sicher zu schwimmen.

Sportbad soll die Lage entspannen

Dabei helfen soll das neue Häfler Sportbad, das derzeit neben der ZF-Arena gebaut wird und im Frühsommer eröffnet werden soll. Neben einem Schwimmbecken für den öffentlichen Badebetrieb soll es aus einem Schul- und Vereinsbecken mit fünf Bahnen und einem separaten Kursbecken bestehen. „Somit wird deutlich mehr Wasserfläche zur Verfügung stehen“, sagt Blank. Zudem soll das Sportbad wöchentlich rund 28 Stunden länger als das alte Hallenbad geöffnet haben und ganzjährig nutzbar sein. Auch das ist eine Neuerung gegenüber dem Hallenbad, das im Sommer einige Wochen lang geschlossen war.

Laufende Schwimmkurse sollen im Sportbad schon kurz nach dessen Eröffnung angeboten werden können, neue nach und nach dazukommen. Verantwortlich sind dafür die verschiedenen Anbieter, die es in Friedrichshafen gibt. Neben der Stadtverwaltung sind das vor allem die Kindersportschule (Kiss), der Schwimmverein und die DLRG-Ortsgruppe.

Neue Homepage geplant

Bislang bieten diese Anbieter Schwimmkurse unabhängig voneinander an. Die Stadtverwaltung plant jedoch, die Zusammenarbeit zwischen ihnen zu verbessern. So soll es in Zukunft unter anderem eine offizielle und gemeinsame Homepage zum Thema Schwimmausbildung in Friedrichshafen geben. „Auf ihr sollen alle Angebote auf einen Blick ersichtlich sein“, sagt Blank – inklusive der Kursform, den Kosten und den Kontaktdaten zum jeweiligen Anbieter.

Freuen werden sich über die angekündigten Änderungen Eltern wie Sandra Seeberger. Die Mutter von zwei Kindern ist von den langen Wartezeiten auf einen Platz im Schwimmkurs genervt. „Das ist schon ein bisschen schlecht organisiert“, sagt sie.

Nachfrage steigt seit Jahren

So wie Seeberger geht es vermutlich einigen Eltern in Friedrichshafen: Die Nachfrage nach Schwimmkursen übersteigt das Angebot bereits seit 2015. Das hat eine Bestandserhebung des Verbands Sporttreibender Vereine aus diesem Jahr ergeben. „Betrachtet man die vergangenen 20 Jahre, so kann man sicherlich eine insgesamte Zunahme der Nachfrage verzeichnen“, ergänzt Blank.

Zugleich sind Orte, an denen Schwimmkurse angeboten wurden – wie das Lehrschwimmbecken im Klinikum und im Diakonissenheim Fischbach – Haus am See – weggefallen.

Die Stadtverwaltung ist zuversichtlich, dass das neue Sportbad die dadurch entstandenen Lücken füllen wird. Damit würde auch den Eltern entgegengekommen. ,,Wir leben am Bodensee“, sagt Sandra Seeberger. „Da sollten Kinder auch vernünftig schwimmen lernen können.“