Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 befand sich das Ladenlokal der Tafel Friedrichshafen in der Hofener Straße. Nun ist es umgezogen: Am gestrigen Freitag wurden die neuen Räumlichkeiten in der Keplerstraße 27 eröffnet.

Zuletzt befand sich in dem Ladenlokal ein Geschäft für Sportlernahrung, davor wurden hier Brautmoden verkauft. 70 000 Euro hat der Tafel-Verein in die Hand genommen, damit der Laden den neuen Anforderungen gerecht wird, erklärt der Tafel-Vorsitzende und künftige Bürgermeister, Dieter Stauber, bei der Eröffnung. Notwendig waren unter anderem neue Kühlvorrichtungen und maßangefertigte Regale zur idealen Nutzung der Raumverhältnisse. Architekten, Schreiner, Elektriker und Maler sorgten dafür, dass der helle Tafelladen nun regelrecht generalsaniert wirkt.

Barrierefreies Einkaufen

Der neue Laden ist größer als der alte und zudem barrierefrei zugänglich. Weil die Zahl der Kunden im Lauf der Jahre zugenommen habe, war es der Tafel in der Hofener Straße zu eng geworden. Und da bisweilen 40 bis 50 Kunden gleichzeitig einkaufen wollen, aber nicht alle in den Laden passen, werden sie bereits seit 2016 der Reihenfolge nach eingelassen – mithilfe durchnummerierter Kärtchen. Auch die Anlieferung der Lebensmittel, die mehrmals am Tag mit zwei Kühlfahrzeugen von Häfler Supermärkten, Bäckereien, Metzgereien und anderen Spendern abgeholt werden, gestaltete sich durch die Enge schwierig, so Stauber, weil die Ware quer durch den Laden gebracht werden musste. Wahrscheinlich wird es auch beim neuen Tafelladen zu Wartezeiten kommen. Es soll für draußen wartende Kunden aber einen überdachten Bereich geben. „Wir lassen die Leute im wahrsten Sinne des Wortes nicht im Regen stehen“, sagte Dieter Stauber.

Erster Bürgermeister Stefan Köhler freute sich in seinem Grußwort, der Tafel an ihrem neuen Standort nach Ende der Bauarbeiten an der Keplerstraße ein attraktives Umfeld bieten zu können – leicht zugänglich für Fußgänger und Radfahrer, die wohl den Großteil der Tafel-Kunden ausmachen. Denn wer unter Armut leidet, fährt nicht mit dem Auto zum Einkaufen. Ein Fahrradständer soll noch installiert werden.

Auch Landrat Lothar Wölfle trat ans Mikrofon. „Eigentlich ist in den staatlichen Transferleistungen alles inkludiert, wenn ein Mensch es nicht mehr schafft, sich über Wasser zu halten“, sagte er und fügte an: „Aber die Betonung liegt auf dem Wort ’eigentlich’“. Gegen Armut anzugehen, sei eine Aufgabe aller, meinte Wölfle und erinnerte daran, dass der materielle Mangel nur eine Spielart der Armut sei. Es gebe aber auch die soziale Armut – einen Mangel an gesellschaftlicher Teilhabe und Ansprache, gegen den etwas getan werden müsse. Allein die finanzielle Definition von Armut zum Maßstab zu machen, greife zu kurz.

Der katholische Dekan Bernd Herbinger sprach auch im Namen seines evangelischen Kollegen, Codiakon Gottfried Claß: „Wir können auf etwas Vertrautem aufbauen. Die Tafel war eine gute Adresse in Friedrichshafen – und sie wird jetzt zu einer noch besseren Adresse“, so Herbinger. Er freut sich besonders, dass sich in der Keplerstraße zwischen dem K7 (der Herberge für obdachlose Männer), der Teestube und nun dem Tafelladen eine regelrechte „Hilfsachse“ entwickelt habe. Bevor er den Tafelladen segnete, las Herbinger eine Stelle aus dem 1. Timotheusbrief: „Ermahne die, die in dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen. Sie sollen wohltätig sein, reich werden an guten Werken, freigiebig sein, und was sie haben mit anderen teilen.“

Bürgermeister Köhler konnte der Tafel eine Spende in Höhe von 10 000 Euro durch Oberbürgermeister Andreas Brand zusagen. Das Geld stammt von den an die Stadt abzuführenden Aufsichtsratsvergütungen des OB, die er für gemeinnützige Zwecke im Sinne der Zeppelin-Stiftung ausgeben kann. Nach den hohen Investitionen der Tafel nahmen die Tafel-Mitgliedern diese Nachricht mit einem erfreuten Raunen zur Kenntnis.

Größeres Warenangebot

Weil der neue Tafelladen mehr Platz biete, könne das Warenangebot nun ausgedehnt werden, sagte Dieter Stauber – also nicht nur Lebensmittel, sondern künftig auch Shampoo, Zahnpasta und Duschmittel. Was die Tafel anbietet, hängt davon ab, was gespendet wird. In der Regel sind das Lebensmittel, die kurz vor dem Verfallsdatum stehen. Mit Artikeln, die nicht so schnell verderben, sei die Tafel eher spärlich gesegnet. „Nudeln, Essig oder Reis bekommen wir seltener“, so Dieter Stauber.

Nächste Woche sind die neuen Nachbarn der Tafel, die Bewohner der Keplerstraße, zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Dieter Stauber hofft, so auch weitere ehrenamtliche Mitarbeiter zu gewinnen. „Ideal wäre, wenn sie sich zuverlässig einmal die Woche am Vormittag Zeit nähmen“, sagte er. Damit sind natürlich nicht nur die Bewohner der Keplerstraße angesprochen.