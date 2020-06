DHL Paket erweitert und modernisiert ständig das Netz seiner Packstationen. So steht den Kunden in Friedrichshafen seit kurzem eine neue Packstation mit 83 Fächern zur Verfügung, wie das Unternehmen mitteilt. Sie ist in der Stockerholzstraße 12 (bei „Kaufland“). Das ist in Friedrichshafen die insgesamt sechste Packstation. An den Packstationen können Pakete an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr abgeholt oder eingeliefert werden.

Unter www.postfinder.de finden sich alle Standorte von Packstationen, Paketboxen, Filialen, DHL-Paketshops und Verkaufspunkten für Brief- und Paketmarken inklusive der jeweiligen Öffnungszeiten. Auch die Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sind dort abrufbar.