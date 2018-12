Die Renngemeinschaft Graf Zeppelin im ADAC-Ortsclub Friedrichshafen hat bei ihrem Jahresabschuss im Alfred-Colsman-Saal ihre erfolgreichsten Motorsportler auf zwei und vier Rädern ausgezeichnet und ihre Meister hochleben lassen. Clubmeister (Auto/Kart) wurden Tim Zimmermann (Porsche-Cup/LMP3 Rundstrecke) vor Mike Halder (TCR Germany/Europa-Rundstrecke) und dessen Schwester Michelle Halder (TCR Germany/Rundstrecke). Auf zwei Rädern gewannen Nina Baumgärtner (Motocross MX) vor Imanuel Schramm (Grasbahn/Mofa Rasenmäher-Rennen) und Kevin Tschümperlin (Supermoto Prestige 450/Motocross). Im Aufwind befindet sich die Jugendgruppe Graf Zeppelin in ihren Karts.

Ein Jahr vor dem 50. Jubiläum der Renngemeinschaft verteilte Vorsitzender Emin Akata viel Lob an die erfolgreichen Motorsportler und die vielen ehrenamtlichen Helfer, Eltern und Sponsoren, ohne die Rennen, Trainings oder Oldtimer-Rallyes nicht derart erfolgreich veranstaltet werden könnten. Besonders erfreulich: Die Jugendgruppe konnte in der zu Ende gegangenen Saison nicht nur in der Halle trainieren, in Zusammenarbeit mit dem AMC Memmingen konnte erneut deren Rundkurs für acht Trainingseinheiten gebucht und so theoretische und praktische Trainings absolviert Trainings absolviert werden.

Helge Hinz forderte mit geschickt konstruierten Pylonenkursen die Fahrer heraus, Lastwechsel entsprechend abzufangen, rechtzeitig den Einlenkpunkt zu wählen und den richtigen Bremspunkt zu finden. Auf eine tolle Rennsaison kann man auch deshalb blicken, weil durch gezielte Werbung acht bis zehn Kinder mit Unterstützung von kostenlosem Hallentraining für den Kartsport gewonnen werden konnten. Aktuell betreiben 16 Kinder und Jugendliche den Kartsport in der Renngemeinschaft. Die Konsequenz: Es mussten weitere Karts angeschafft werden. Zwei Jugendliche werden im kommenden Jahr etwas Motorsportluft schnuppern dürfen und ins Rennsportgeschehen eingreifen.

Viele Aktionen

Komplett besetzt war die vom Club ausgerichtete Bodensee Oldtimer-Rallye, die im nächsten Jahr zum 20. Mal ab Friedrichshafen an den Start rollt. Für sie gab es von den Piloten viel Lob. Gewonnen haben die 19. Rallye die Schwieberdinger Ulrich und Daniela Jäger in einem Porsche 911 Carrera.

Erneut hatte man einen Stand auf der Messe „Motorworld Classics Bodensee“, auf der diesmal Porsche bewundert werden konnten. In den Berichten der einzelnen Gruppen der Renngemeinschaft wurde deren reges Clubleben deutlich. So waren die „Hartgesottenen“ der Motorradgruppe Markdorf schon im Januar und Februar.

Bis zum Herbst gab es zahlreiche Ausfahrten mit Treffen anderer Biker. Der „1. Supermoto-Club Bodensee“ konzentrierte zu Beginn des Jahres seine gesamte Clubarbeit dem Erfolg der Messe „Motorradwelt Bodensee“. Was sich im Erfolg auszahlte. Das Ostertraining fand im norditalienischen Castellotto die Branduzzo statt. Lange Wochenenden verbrachte man in Frankreich und Italien. Nach Pomposa an der Adria fuhr man ins Sommerlager.

Vorsitzender Emin Akata berichtete von den wiederbelebten Fahrsicherheitstrainings auf der Anlage in Steißlingen, die nächstes Jahr fortgeführt werden sollen und lobte die hohe Qualität der Fahrerinnen und Fahrer, deren erfolgreichste mit Pokalen ausgezeichnet wurden.