Sieglinde Ege vom Grünen Ortsverband hat vor Kurzem einen Stadtrundgang durch Friedrichshafen angeboten. Im Mittelpunkt der Begehung des Innenstadtbereichs stand die Verbesserung der Aufenthaltsqualität und ein Austausch über konkrete Vorschläge dazu. Die Begehung diente hierbei zur Feststellung und genauen Betrachtung des Ist-Zustandes, heißt es in einem Schreiben des Verbandes.

Als Orientierung dienten unter anderem die Bürgerwünsche, die im Rahmen des ISEK-Prozesses eingesammelt wurden, erklärte die Initiatorin. Außerdem brachte sie selbst ihre Expertise als Einzelhändlerin und Stadtforumsmitglied ein. Die kleine Tour begann am Adenauerplatz, denn: „Das ist das Herz der Stadt.“ Weiter ging die Gruppe Interessierter vom Adenauerplatz über den Kirchplatz, den „Wilhelmsplatz“ und Buchhornplatz bis an den Hafenbahnhof.

An jedem der Orte wurden konkrete Punkte benannt, die für einen größeren „Wohlfühlfaktor“ sorgen könnten: Am Adenauerplatz wünschten sich die Anwesenden „Belebungsmöglichkeiten“, also gastronomische Betriebe, die sich auch für junge Menschen und Studierende eignen. Ein Teilnehmer merkte an: „Das Pflaster hier ist nicht rollstuhlgerecht.“ Die Neugestaltung könne man direkt mit einer Verschönerung verbinden, etwa einem Zeppelinmosaik. Am Kirchplatz sah Ege Gestaltungspotential, gerade auch durch die bereits vorhandenen Blumenbeete. Der Gang über den Buchhornplatz wiederum rückte den Einzelhandel in den Fokus: Dort wurde der Wunsch laut, mehr auf inhabergeführte Geschäfte zu setzen als auf „gesichtslose Ketten“.

Schließlich am Romans-horner Platz waren die Stadtmöblierung und die Bepflanzung das größte Thema. Auch die (mangelnde) Sauberkeit kam zur Sprache und: „Die Sitzbänke müssen dringend renoviert werden.“ Ein Konsens der Anwesenden, der sich durch die Veranstaltung zog war, dass die Stadt ganz wortwörtlich „mehr Grün“ benötige: farblich abgestimmte und jahreszeitlich passend bepflanzte Rabatten, mehr Bäume in der Fußgängerzone, eine Bepflanzung der Plätze und vielleicht auch begrünte Fassaden. Mehr Grün sei gerade angesichts des Klimawandels ein wichtiger Aspekt, waren sich die Teilnehmer am Stadtrundgang einig.