Mehr Gemeinsamkeit, weniger Eigensinn

Deutliche Kritik übt die die Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT) in einer Pressemitteilung am Umgang der Tourismus-Akteure mit der Pandemie im Feriengebiet Bodensee. Als Urlaubsziel, das stark von der „Grenzüberwindung“ lebt, sei jetzt ein gemeinsamer Schulterschluss mit klaren Zuständigkeiten, effizienten Strukturen und mit weniger regionalem Eigensinn notwendiger denn je. Doch viel zu oft verhinderten fehlende oder ländergebundene Ressourcen sowie der mangelnde Gemeinsinn für das internationale Bodenseegebiet die ganzheitliche Vermarktung der Bodenseeregion, kritisiert die IBT.

Dennoch ist der Tourismusverband beim Blick auf 2022 optimistisch. Im ersten Quartal stehen bei der IBT bereits wichtige Themen wie die Weiterentwicklung der Bodensee Card Plus und die vierte Auflage des internationalen Verkaufsleitfadens für Anbieter und Reiseveranstalter auf dem Programm, heißt es in der Vorschau. Besonders in den Bereichen verträgliches Reisen, Digitalisierung sowie bei der Vermarktung für Einheimische möchte die IBT Impulse setzen. Gleichzeitig gelte es weiterhin, gezielt neue Gäste für die Nebensaison zu werben.

Die Bodensee Card Plus, die ganzjährig mehr als 160 Ziele über Ländergrenzen hinweg in Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein verbindet, habe sich etabliert und gehöre zu den beliebtesten All-inclusive-Karten im deutschsprachigen Raum, teilt die IBT GmbH weiter mit. 2021 konnten demnach mehr als 15 000 Karten abgesetzt sowie viele neue Partner gewonnen werden wie zum Beispiel das Ravensburger Spieleland. Neuerungen, wie ein kontaktloser Express-Check-in oder ein flexiblerer Nutzungszeitraum und die Ausrichtung auf Einheimische, konnten bereits umgesetzt werden. 2022 stehe eine Neustrukturierung an, bei der ein neuer Onlineshop, ein Gutscheinsystem und ein mobiles Ticket im Jahr 2023 eingeführt werden sollen.

Die IBT GmbH ist die internationale Organisation der gesamten am Bodenseetourismus teilhabenden Tourismusorganisationen.