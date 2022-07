Mehr Fahrten mit dem Katamaran

Die Nachfrage nach Fahrten mit dem Katamaran ist vor allem im Sommer groß. Darauf reagiert die Reederei und bietet in den Sommerferien zwischen Konstanz und Friedrichshafen mehr Abfahrten an. Wie das unternehmen meldet, setzt die Reederei nun zu den Stoßzeiten einen dritten Katamaran ein und erhöht damit die Taktung. Ab Konstanz gibt es dann zusätzlich zur stündlichen Abfahrt weitere Kurse um 11.48 Uhr, 15.48 Uhr und 17.48 Uhr. Ab Friedrichshafen bietet die Reederei Zusatzfahrten um 10.48 Uhr, 13.50 Uhr und 16.48 Uhr.

Ebenfalls im Angebot sind Rundfahrten. Zwischen dem 1. August und 3. September startet der Katamaran jeweils um 12.55 Uhr zu einer 45-minütigen Tour entlang des Bodensee-Ufers. Die Route verläuft über Eriskirch in Richtung Langenargen sowie auf dem Rückweg an der Schlosskirche Friedrichshafen vorbei. Im Fahrpreis enthalten ist ein Glas Prosecco oder Softdrink als Willkommensgetränk. Der Zustieg für die Rundfahrten erfolgt an der Katamaran-Anlegestelle an der Uferpromenade Friedrichshafen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Das Rundfahrtenangebot gibt es dienstags bis samstags.

Die Rundfahrten kosten für Erwachsene 10,90 Euro und Kinder 6,90 Euro. Inhaber einer Echt-Bodensee-Card oder einer Echt-Bodensee-Card Home sowie einer Häfler Gästekarte erhalten die Rundfahrt zum reduzierten Preis. .