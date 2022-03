Mehr Chefinnen im regionalen Handwerk

Von den knapp 20.000 Handwerksbetrieben im Gebiet der Handwerkskammer Ulm sind rund 4.000 weiblich geführt. Auch knapp 20 Prozent der Auszubildenden sind zwischen Ostalb und Bodensee weiblich. „Wenn man bedenkt, dass es noch bis Anfang der 1990er Jahre verboten war, dass Frauen Bau-Handwerksberufe erlernen, ist das jetzt eine schöne Entwicklung“, sagt Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm.

Immer mehr Frauen zwischen Ostalb und Bodensee setzen sich in ehemals als reine Männerberufe verstandenen Gewerken durch: Etwa als Malerin und Lackiererin (34 im Kammergebiet), Fleischerin (19), Elektrotechnikerin (18) oder Parkettlegerin (15). Allerdings sind sie immer noch deutlich häufiger in den kreativen und dienstleistungsnahen Gewerken beschäftigt. So machen sich etwa die Hälfte aller weiblichen Inhaberinnen im Friseur-, im Maßschneider- oder im Kosmetikerhandwerk selbstständig.

Die Handwerkskammer Ulm will zusammen mit den Handwerksbetrieben noch mehr junge Frauen für eine handwerkliche Ausbildung begeistern. Denn die Berufsaussichten im Handwerk seien Frauen so gut wie nie. Und auch im Handwerk gebe es so genannte MINT-Berufe. Beispielsweise in den Gewerken Elektroniker, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik oder Metallbauer seien die Handwerkerinnen und Handwerker nah dran an den Zukunftsthemen des Landes. Zu den MINT-Berufen gehören die Arbeitsbereiche rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.