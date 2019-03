Mehr Carsharing und mehr Platz für Grünflächen

Die Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen setzt sich dafür ein, dass die Bedingungen für ein stationsbasiertes Carsharing-Angebot in Friedrichshafen verbessert werden. „Der Gemeinderat möge der Straßenverkehrsbehörde in Friedrichshafen empfehlen, stationsbasierte Carsharing-Stellplätze, beispielsweise durch Beschilderung und Bodenmarkierung, auszuweisen“, lautet der Antrag, den die Grünen in den Gemeinderat eingebracht haben.

Untersuchungen des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) haben ergeben, dass ein Carsharing-Fahrzeug acht Privatwagen ersetzt, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion. Kein Wunder, stehen doch die meisten Autos ohnehin 23 Stunden am Tag herum. „Mit mehr Carsharing-Autos würde der Parkdruck abnehmen und es gäbe in der Stadt mehr Platz für Grünflächen, Kinderspielgeräte oder Bänke zum Verweilen“, schlussfolgert Leiprecht, der selbst seit elf Jahren ohne eigenes Auto auskommt. Stattdessen mietet er sich bei Bedarf ein Auto bei Bodenseemobil. Der Verein hat sich vor elf Jahren gegründet und betreibt derzeit neun Fahrzeuge im Stadtgebiet und Kluftern.

Als eine Möglichkeit, das organisierte Autoteilen zu stärken und so einen positiven Beitrag zur Reduzierung des ruhenden Verkehrs und zur Förderung des Mobilitätsmixes in der Stadt zu leisten, sieht Leiprecht die Ausweisung von reservierten Carsharing-Parkplätzen. In einigen Bebauungsplänen sind diese sogar schon vorgesehen, ausgewiesen sind sie jedoch nicht. „Das ist dringend nötig, um dieser Mobilitätsvariante den entsprechenden Stellenwert einzuräumen“, sagt der grüne Stadtrat. Denn wenn Carsharing-Fahrzeuge an öffentlichen Stationen im Straßenraum sichtbar seien, erhöhe das die Aufmerksamkeit für das Carsharing-Angebot und steigere so noch deren Entlastungseffekt.

Neues Landesstraßengesetz gilt

Andere Städte wie Markdorf oder Lindau haben bereits Parkplätze für Fahrzeuge der Carsharing-Gesellschaft Bodenseemobil ausgeschildert. Die Grünen sind zuversichtlich, dass sich auch in Friedrichshafen eine Lösung finden lässt. Zumal am 15. Februar das neue Landesstraßengesetz Baden-Württemberg in Kraft getreten ist. Neu aufgenommen worden ist der Paragraf 16a „Sondernutzung durch Carsharing“. „Damit haben die Kommunen einen einheitlichen rechtlichen Rahmen zur Ausweisung stationsbasierter Carsharing-Stellplätze im öffentlichen Straßenraum bekommen“, sagt Gerhard Leiprecht.

Vordringlichen Bedarf für feste Stellplätze sehen die Grünen unter anderem vor der TouristInfo am Stadtbahnhof, in der Sandöschstraße und im Bereich Müllerstraße wie in den entsprechenden Bebauungsplänen beschlossen, sowie in verschiedenen Wohngebieten, in denen schon heute Carsharing-Fahrzeuge stehen.