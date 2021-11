Mehr Brustkrebs-Erkrankungen im Bodenseekreis

Jährlich erhalten in Deutschland rund 70 000 Patientinnen erstmals die Diagnose Brustkrebs, informiert die AOK in einer Pressemitteilung. Bei weiteren 6000 werden Vor- oder Frühformen entdeckt. Im Bodenseekreis wurde das Mammakarzinom 2020 bei 72 AOK-Versicherten festgestellt.

Die Zahl der Betroffenen habe sich von 2016 bis 2020 jedes Jahr um durchschnittlich sechs Prozent erhöht, heißt es weiter. Landesweit gebe es im selben Zeitraum dagegen einen Rückgang um sechs Prozent. Eine mögliche Erklärung für einen Teil des Rückgangs im letzten Jahr könnte laut der AOK sein, dass aufgrund der Corona-Pandemie Arzttermine aus Angst vor Ansteckung vermieden wurden. So habe es bundesweit im Jahr 2020 beim Mammografie-Screening einen Rückgang von 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gegeben.

Dennoch sei Brustkrebs bei Frauen die häufigste Krebserkrankung. Die genauen Ursachen lassen sich wie bei den meisten anderen Krebsarten bislang nicht identifizieren, teilt die AOK mit. Bekannt seien jedoch einige Risikofaktoren, die zur Entstehung beitragen können. Dazu zählen nach Angaben der Krankenkasse unter anderem das Lebensalter der Frau, die hormonelle Situation, Übergewicht, genetische Veranlagung, Bewegungsmangel, Alkoholkonsum und das Rauchen.

Auch bei Brustkrebs gelte in vielen Fällen: Je früher er entdeckt wird, desto besser kann er behandelt werden und umso größer ist die Chance auf Heilung. Roland Beierl, Geschäftsführer der AOK Bodensee-Oberschwaben, erklärt: „Deshalb sollten Frauen regelmäßig einmal im Monat ihre Brüste sowie die Lymphknoten in den Achselhöhlen, am Brust- und am Schlüsselbein selbst abtasten und auf Veränderungen achten.“ Zudem würden regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen bei Frauenärztinnen und -ärzten einen wichtigen Beitrag zur Früherkennung leisten. Frauen ab 30 Jahren haben laut der AOK Anspruch auf eine jährliche ärztliche Untersuchung. Im Alter zwischen 50 und 69 Jahren erhalten sie alle zwei Jahre eine Einladung zur Mammografie-Untersuchung in einer zertifizierten Einrichtung.