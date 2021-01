Mehr Bedarf an Masken wegen neuer Regel? Häfler Apotheker erleben Nachfrage unterschiedlich

Von Herbert Guth

Die Polizei hat am Donnerstagvormittag einen 14-Jährigen festgenommen, der dringend tatverdächtig ist, am Mittwoch die Tankstelle in Wilhelmsdorf überfallen zu haben.

Bürger reagieren erschüttert auf den Vorfall. Wie es der betroffenen Tankstellen-Mitarbeiterin geht und wie die Bürgermeisterin den Polizeieinsatz erlebt hat.

Nach einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg war der einschlägig polizeibekannte Jugendliche bereits am Tag des Überfalls in den Fokus der ...