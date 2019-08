Die Pforten der Zweigstelle Fischbach des Medienhauses in der Zeppelinstraße schließen sich am Donnerstag, 29. August. Mit dem Umzug in die neue Ortsmitte Fischbach wird es laut Pressemitteilung der Stadt Friedrichshafen nicht nur ein großzügigeres Raumangebot geben, sondern auch ein weitaus größeres Medienangebot als bisher.

Mehr Bücher, mehr Zeitschriften, und ganz neu werden jetzt auch „Tonies“ zum Ausleihen angeboten. Insbesondere Kinderveranstaltungen, wie Vorlesestunden und Märchenstunden sind schon in der Planung. Auch werden die Öffnungszeiten verdoppelt, was vielen Kunden die Möglichkeit biete, gemütlich die neue moderne Aufenthaltsqualität bei einer Tasse Kaffee zu genießen, gleichzeitig per WLAN im Internet zu surfen oder die Tageszeitung zu lesen. Die neue Zweigstelle im „modernen Outfit“ biete jede Menge Neues für Groß und Klein, heißt es in der Mitteilung weiter. Die langjährige Zweigstellenleiterin Andrea Hänsler-Futterknecht bekommt Unterstützung von Susanne Pircher aus der Hauptstelle.

Das Medienhaus am See sucht für die neue Zweigstelle in Fischbach außerdem Vorlesepaten, die ab Oktober Kindern von vier bis sechs Jahren vorlesen. Immer dienstagnachmittags um 15.30 Uhr soll den Kindern die Möglichkeit geboten werden, Bilderbüchern und Vorlesegeschichten zu lauschen. Im Anschluss dürfen die Kinder gemeinsam mit den Lesepaten malen. Die Gesamtdauer dieser Veranstaltungen beträgt jeweils 45 Minuten.

Die Neueröffnung in der Eisenbahnstraße 20 ist für Dienstag, 10. September, geplant.

Zum Familientag am 4. Oktober kommt der Clown Dido zur Freude der Kinder, es wird vorgelesen und das Japanische Tischtheater Kamishibai vorgestellt.