Zum Antikriegstag in Friedrichshafen haben sich mehr als 80 Teilnehmer zu einem Friedensspaziergang mit anschließender Kundgebung am Bodenseeufer in Friedrichshafen versammelt. Das teilen die Veranstalter mit.

Werner Langenbacher von der katholischen Betriebsseelsorge sah in seiner Rede die Gründe für die Zunahme kriegerischer Konflikte im weltweiten Export von Waffen: „Deutsche Rüstungsunternehmen gehören zu den weltweit größten Exporteuren von Kriegswaffen. Damit tragen diese Unternehmen und unser Land eine wesentliche Schuld am Elend und Tod zahlloser Menschen“, sagte er.

Der Friedenstheologe Theodor Ziegler sprach sich dafür aus, selbst Alternativen zur Aufrüstungsspirale zu entwickeln: „So wichtig es ist, auf die Problematik des Militärs, der Rüstungsexporte, auf neue Waffentechniken oder auf die kontraproduktiven Auslandseinsätze hinzuweisen, so wichtig ist es gleichzeitig, für eine Alternative einzutreten, aufzuzeigen wie eine menschenrechtskonforme Außen- und Sicherheitspolitik aussehen kann und vor allem, auf welchem Weg, mit welchen konkreten Schritten von heute an auf dieses Ziel hingegangen werden kann.“

DGB-Regionssekretär Frank Kappenberger zitierte in seinem Beitrag den französischen Politiker Jean Jaunes: „Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich, wie die Wolke den Regen“ und forderte, anstatt in Rüstung zu investieren, den Reichtum gerechter zu verteilen und damit eine Grundlage für kriegerische Auseinandersetzungen zu beheben.

Musikalisch wurde die Veranstaltung von Klaus Balogh begleitet. Anita Vooren vom Vorbereitungsbündnis zeigte sich erfreut, dass so viele Menschen zur Kundgebung gekommen seien: „An den diesjährigen Erfahrungen werden wir anknüpfen und den Antikriegstag auch weiterhin in Friedrichshafen mit einem Friedensspaziergang etablieren.“

Neben dem DGB Südwürttemberg als Hauptveranstalter agierten DFG-VK, Die Linke, GEW, Friedensregion Bodensee, katholische Betriebsseelsorge, pax christi, Verdi und VVN-BdA als Teil des Bündnisses. Der Antikriegstag findet jährlich am 1. September statt, um an den Beginn des Zweiten Weltkriegs zu erinnern.