Mehr als 50 Teilnehmer bei erster Demokratiekonferenz in Friedrichshafen

Mehr als 50 Interessierte aus den verschiedensten Teilen der Gesellschaft haben sich im Graf-Zeppelin-Haus eingefunden oder waren online zugeschaltet, um an der ersten Demokratiekonferenz im Rahmen der „Partnerschaft für Demokratie Friedrichshafen“ teilzunehmen, teilt die Stadt jetzt in einer Pressenotiz mit.

Bürgermeister Andreas Köster begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und freute sich über die gute Resonanz bei der ersten Demokratiekonferenz im Graf-Zeppelin-Haus. Ziel der Konferenz war es, eine Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch und zur Begegnung zu schaffen.

„Der Kreis der Teilnehmenden ist sehr bunt gemischt, womit wir eines unserer Ziele für den heutigen Tag bereits erreicht haben, da wir die bestehenden Netzwerke ausweiten und miteinander verknüpfen möchten. Der heutige Abend ist für uns ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, den wir bis Ende 2024 mit der „Partnerschaft für Demokratie“ gehen wollen, aber eben auch nur ein erster Schritt“, so Bürgermeister Andreas Köster.

Das Improtheater Konstanz brachte das Thema Demokratie lebendig auf die Bühne und machte so die Botschaften für die Teilnehmenden nachhaltig erinnerbar. Die Firma Translake stellte die Situations- und Ressourcenanalyse über die Demokratielandschaft in Friedrichshafen vor.

„Die Analyse machte deutlich, dass es bereits ein großes Engagement zahlreicher Akteure in der Stadt gibt, die sowohl nach innen eine demokratische Kultur pflegen“, so Ines Weber, Leiterin des Amtes für Soziales, Familie und Jugend. Interviews und eine online-Umfrage zeigten außerdem, dass die Unterstützung seitens der Stadt im Großen und Ganzen positiv wahrgenommen würden.

Unter der Corona-Pandemie haben nicht nur die Vereine gelitten, sondern die Interviewten nahmen auch insgesamt eine erhöhte gesellschaftliche Anspannung wahr. Insgesamt wurden extremistische Tendenzen in Friedrichshafen jedoch nur von zwölf Prozent der Befragten als „sehr stark“ eingestuft. Die gelebte Vielfalt in der Stadt dagegen wurde von zwölf Prozent als „sehr stark“ und von 62 Prozent als „stark“ bewertet, das Demokratiebewusstsein ebenfalls von zwölf Prozent als „sehr stark“ und immerhin noch von 50 Prozent als „stark.“ Als Themen, die noch mehr bearbeitet werden müssen, wurden die Demokratiebildung an Schulen, die Stärkung des „Wir-Gefühls“ sowie politische Transparenz und kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit genannt.

In mehreren Gruppen wurde dann versucht, Antworten auf die Fragen „Welche Herausforderungen sehen Sie für die Demokratie in Friedrichshafen?“ oder „Welche konkreten Projekte könnten zur erfolgreichen Umsetzung des Projekts beitragen?“ zu finden. Aus der Gruppenarbeit ergaben sich zahlreiche Ideen wie die Organisation eines Demokratiefestivals, Begegnungsformate mit Juden, Muslimen, Geflüchteten oder Sexarbeitenden, ein internationales Kunsthandwerkerprojekt oder ein Democracy Slam. Ein Ziel mit Blick auf die nächste Kommunalwahl 2024: Der Gemeinderat solle repräsentativer und vielfältiger werden.

Organisiert wurde die Veranstaltung von Amt für Soziales, Familie und Jugend, Abteilung Integration, in Zusammenarbeit mit der Arkade als Koordinierungs- und Fachstelle der „Partnerschaft für Demokratie“. Finanziell gefördert wurde sie vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend über das Bundesprogramm „Demokratie leben!".