Nach dem Jubiläumsturnier 2017 findet das 51. Internationale Badminton Bodensee-Jugendturnier 2018 vom 11. bis zum 13. Mai diesmal zeitgleich mit der Tuning-World Bodensee statt. Ähnlich wie bei den lautstarken PS-Boliden steht auch im Badminton neben dem Kräftemessen im Einzel- und Doppelwettbewerb das gegenseitige Kennenlernen über Landesgrenzen hinweg im Vordergrund.

Mit knapp 400 Teilnehmern aus neun Nationen (Deutschland, Österreich, Schweiz, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Luxembourg, Tschechien, Slowakei) können die Zuschauer an den drei Turniertagen internationalen Badminton-Nachwuchs auf Spitzenniveau in den zwei Großsporthallen, ZF-Arena und Sporthalle Berufsschulzentrum mitverfolgen. Turnierbeginn ist am Freitag, den 11. Mai in beiden Hallen um 13 Uhr und der Eintritt ist natürlich an allen drei Tagen frei.

Auch die „ganz Kleinen“ zählen am Bodensee zu den „Großen“ und dürfen in diesem Jahr erneut um wertvolle Punkte für die German Masters Wertung spielen.

Neu in diesem Jahr ist, dass auch die Altersklasse U13 mit in diese Wertungskategorie aufgenommen wurde und sich der Veranstalter dadurch ein noch höheres Leistungsniveau erhofft. Der VfB Friedrichshafen schickt in diesem Jahr insgesamt 15 Nachwuchsspieler ins Rennen, wobei zweifelsohne Indira Dickhäuser die Topfavoritin der Altersklasse U19 ist.

Bei ihrem letzten Jugendturniereinsatz will sie im Einzel und im Doppel mit Kristina Moßmann (1. BCW Hütschenhausen) auf Titeljagd gehen. Nachwuchstrainer Jan Boyde ist stolz, aus den eigenen Reihen mit 14 Spielern am Start zu sein. So ist es unter anderem auch möglich neben zahlreichen Sachpreisen für die Sieger und einem Antrittsgeschenk für jeden Teilnehmer auch wieder einen Ehrenpokal zu vergeben.