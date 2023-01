Mehr als 3000 Euro für Kriegsgräberfürsorge

Im November hat in Friedrichshafen die jährliche Sammlung zugunsten des Volkbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. stattgefunden. Insgesamt gingen auf das Konto der Kriegsgräberfürsorge in Konstanz 3.354 Euro.

Beteiligt an der Sammlung waren Soldaten der Staufer-Kaserne in Pfullendorf, Reservistenkameradschaft Friedrichshafen, Ortsbeauftragte des Volksbundes, Rewe Markt in Kluftern, zwei Mitarbeiter des Volksbundes aus Konstanz und alle Bürgerinnen und Bürger, die gespendet haben.

Während Kriegsgräberfürsorge in allen Ländern der Welt eine staatliche Aufgabe ist, hat in Deutschland der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. als Verein im Auftrag der Bundesregierung diese Verpflichtung übernommen. Der Volksbund betreut 832 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten, auf denen rund 2,8 Millionen Kriegstote begraben sind.