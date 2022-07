Mehr als 30 Grad: Zahl der Hitzetage am Bodensee hat seit 1990 deutlich zugenommen

„Heiße Tage hat’s auch bei uns schon immer gegeben. Nennt sich Sommer.“ Wer Warnungen vor den Folgen des Klimawandels nicht ernst nehmen mag und für Panikmache hält, greift in Diskussionen, insbesondere in den sozialen Medien, gerne auf Feststellungen wie diese zurück. Falsch sind solche Aussagen nicht. Das zeigen Daten einer gemeinsamen Kooperation von CORRECTIV.Lokal, ZEIT ONLINE und der "Schwäbischen Zeitung".

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass dieselben Daten für die vergangenen Jahrzehnte eine ganz eindeutige Entwicklung zeigen: Die Zahl der Hitzetage hat in Deutschland deutlich zugenommen, auch am Bodensee.

An sage und schreibe 15 Tagen kletterte im Jahr 1952 im Bodenseekreis die Temperatur über die Marke von 30 Grad Celsius, die im meteorologisch-klimatologischen Sprachgebrauch aus einem Sommertag einen Hitzetag macht. Im Landkreis Lindau gab es damals immerhin elf solcher Hitzetage. 2021 waren es lediglich sechs im Bodenseekreis und fünf im Kreis Lindau. Wasser auf die Mühlen der Klimawandel-Skeptiker?

Diese Werte stammen aus einer Zusammenstellung und Aufbereitung von Daten des Deutschen Wetterdienstes. Pickt man sich gezielt einzelne Jahre heraus, lassen sich natürlich Aha-Effekte in die eine oder andere Richtung erzielen. Darum geht es bei dieser Kooperationsarbeit aber nicht, sondern darum, die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte aufzuzeigen. Und die ist eindeutig.

Hitzejahr 1952 eine absolute Ausnahme

Betrachtet man die 1950er-Jahre insgesamt, so lässt sich feststellen, dass dieses heiße Jahr 1952 eine absolute Ausnahme war. Mehr als zwei Hitzetage pro Jahr gab’s in diesem Jahrzehnt am Bodensee ansonsten nur 1957 (sieben im Bodenseekreis, sechs im Kreis Lindau). Ähnlich war es in den 1960er- und 1970er-Jahren, wobei es in beiden Jahrzehnten kein solches Ausnahmejahr wie 1952 gab.

Das derzeitige Wetter bringt nicht nur Sommerfreude – am Wochenende werden bis zu 38 Grad erwartet. Das belastet vor allem ältere Menschen.

Die meisten Hitzetage in diesem Zeitraum registrierte der Deutsche Wetterdienst im Jahr 1964: Acht waren es im Bodenseekreis, fünf im Kreis Lindau. 1983 gab’s dann zwar mal wieder einen Sommer, in dem die Zahl der Hitzetage in den zweistelligen Bereich kletterte – im Bodenseekreis auf zwölf, im Kreis Lindau auf elf –, doch auch in diesem Jahrzehnt blieben solche Zahlen die Ausnahme.

27 Hitzetage im Bodenseekreis im Jahr 2015

Geändert hat sich das ab den 1990er-Jahren. Seit 2010 gab es im Bodenseekreis nur noch vier Jahre mit weniger als zehn Hitzetagen, im Kreis Lindau waren es noch sechs. In zwei der vergangenen 20 Jahre stieg die Temperatur am Bodensee sogar an mehr als 20 Tagen auf über 30 Grad: 2003 (26 im Bodenseekreis, 21 im Kreis Lindau) und 2015 (27 im Bodenseekreis, 22 im Kreis Lindau).

Während zwischen 1961 und 1990 im Durchschnitt im Bodenseekreis drei und im Kreis Lindau zwei Hitzetage pro Jahr gezählt wurden, waren es in den vergangenen 20 Jahren bereits zehn im Bodenseekreis – was genau dem bundesweiten Durchschnitt entspricht – und sieben im Kreis Lindau. Das sind Zunahmen um 233 beziehungsweise 250 Prozent.

An der Hitze-Spitze stehen Karlsruhe und Mannheim

Von den Werten der deutschlandweiten Spitzenreiter ist die Bodenseeregion übrigens ein gutes Stück entfernt: In den Stadtkreisen Karlsruhe und Mannheim werden seit 1991 im Durchschnitt jeweils 19 Hitzetage gezählt. In den drei Jahrzehnten davor waren es durchschnittlich jeweils elf.