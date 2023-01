Mehr als 2000 Babys sind 2022 im MCB auf die Welt gekommen

In den beiden Kreißsälen des Medizin-Campus-Bodensee (MCB) ist es im Jahr 2022 hoch hergegangen: Insgesamt erblickten in Tettnang und Friedrichshafen 2187 Mädchen und Jungen das Licht der Welt, wie der MCB berichtet. Das sind 63 weniger als im Jahr 2021, als 2250 neue Erdenbürger im MCB zur Welt kamen.

937 kleine Tettnanger

„Das geburtshilfliche Team in Tettnang, das sich auch für die Zukunft kaum etwas Schöneres vorstellen kann, als kleinen Menschen auf die Welt zu helfen, hatte am Weihnachtstag ordentlich zu tun: Gleich sechs neue Erdenbürger wollten unbedingt als „Christkind“ im dicken Geburtenbuch des Kreißsaals eingetragen werden und das belegte dann am 31. Dezember, dass hier im vergangenen Jahr insgesamt 937 Kinder geboren wurde (2021: 952)“, schreibt der MCB.

Munter ging es demnach am 1. Januar 2023 in den frühen Morgenstunden weiter und noch vor 2 Uhr begrüßte das Kreißsaalteam mit Iwan und Atrisa zwei neuen Tettnanger, so wie auch zu Beginn des Jahres 2022.

1250 kleine Häfler

Im Mutter-Kind-Zentrum Friedrichshafen konnte das Geburtshilfe-Team – bestehend aus Hebammen, Gynäkologen, Anästhesisten, Kinderärzten und -krankenschwestern – 1227 Mal „Herzlichen Glückwunsch“ sagen, heißt es in der Mitteilung weiter. Darunter 21 Mal auch zu frischgebackenen Zwillingseltern und im Sommer sogar einmal zu Eltern von Drillingen.

Insgesamt gab es 2022 also 1250 neugeborene Friedrichshafener (2021: 1298). Am Neujahrstag 2023 wurden im Häfler Kreißsaal zwei Kinder geboren: Amelia und Nico, ein Jahr zuvor waren es drei.