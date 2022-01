Mehr als 100 Fortbildungs-Möglichkeiten für Ehrenamtliche

Für ehrenamtlich engagierte Menschen im Bodenseekreis gibt es im ersten Halbjahr mehr als 100 spezielle Fortbildungsangebote. Im Fokus stehen dabei die Themen Achtsamkeit und Selbstfürsorge, um den Balanceakt zwischen Ehrenamt, Berufstätigkeit und Familie leichter zu meistern, teilt das Landratsamt Bodenseekreis mit. Alle Kurse sind online im aktuellen Fortbildungsheft auf der Internetseite www.bodenseekreis.de sowie auf der digitalen Bildungsplattform www.qualifiziert-engagiert-bw.de zu finden.

Das Fortbildungsprogramm „Engagiert am See“ bietet auch Kurse zu Gesundheitsthemen, digitalen Kenntnissen sowie Hintergrundwissen zu Menschen in besonderen Lebenslagen. Außerdem helfen Entspannungstechniken, Meditationsübungen und Tipps zur Stresslösung, die körperlichen und seelischen Belastungen zu reduzieren, heißt es.

Menschen, die sich im Bodenseekreis freiwillig engagieren, können bei der Servicestelle für bürgerschaftliches Engagement einen Ehrenamtsbonus beantragen. Damit werden 50 Prozent der Kurskosten als Zuschuss übernommen. Weitere Informationen oder das aktuelle Fortbildungsheft sind bei Nadja Gauß und Miriam Moll von der Servicestelle für bürgerschaftliches Engagement des Landratsamtes unter Telefon 07541 / 2 04 56 05 oder per E-Mail an buergerengagement@bodenseekreis.de erhältlich. Alle Fortbildungsprogramme wurden in Zusammenarbeit zwischen dem Landratsamt Bodenseekreis sowie zahlreichen Kooperationspartnern aus dem Bildungsbereich zusammengestellt.