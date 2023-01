Mehr als 200 Betten: So sieht es in der größten Notunterkunft für Geflüchtete im Bodenseekreis aus

Die größte Notunterkunft für Geflüchtete im Bodenseekreis ist betriebsbereit. Ab Mittwoch, 4. Januar, ziehen die ersten Menschen in die Halle des Berufsschulzentrums (BSZ) in Friedrichshafen.

In den vergangenen Wochen ist in dem Gebäude auf Hochtouren gearbeitet worden, um die Sporthalle zur Notunterkunft umzufunktionieren, wie Landrat Lothar Wölfle (CDU) und Vertreter des Landratsamts bei einer Begehung am Montag erklärten. Wie viele Menschen kommen in der Steinbeisstraße unter? Wie sieht der Betrieb aus? Und welche Probleme drohen? Ein Überblick.

Wer kommt in der Halle unter?

Die Zahl der Geflüchteten, die nach Deutschland – und in den Bodenseekreis – kommen, ist nach wie vor hoch. „Es ist bereits die fünfte Halle, die wir in Betrieb nehmen. Und auch die größte“, sagte Landrat Lothar Wölfle über die Notunterkunft beim BSZ. Sie bietet Platz für 234 Menschen.

Die Kabinen sind nur mit dem Nötigsten ausgestattet. (Foto: Florian Peking) Neben Schlafmöglichkeiten gibt es in jeder Wohnkabine Schränke. (Foto: Florian Peking) Wohnen unter Basketballkörben: Messebauer haben in die Sporthalle des Berufsschulzentrums Kabinen gebaut, in die Geflüchtete einziehen werden. (Foto: Florian Peking) Hier wird ab Mittwoch das Essen für die Geflüchteten ausgegeben. Es kommt von einer Cateringfirma. (Foto: Florian Peking) Im angebauten Küchenbereich wird Essen für die Bewohner der Unterkunft zubereitet. Selbst kochen dürfen sie nicht. (Foto: Felix Kästle/dpa) Blick in den Flur außerhalb des Hallenbereichs. (Foto: Florian Peking) Die Sporthalle des Berufsschulzentrums in Friedrichshafen von außen. Rechts befindet sich der provisorische Anbau, in dem der Küchenbereich untergekommen ist. (Foto: Florian Peking) 1 von 1

„Die meisten Personen, die hier unterkommen werden, sind über die Türkei geflohen“, erklärte Ignaz Wetzel, Sozialdezernent des Bodenseekreises. Über diese Fluchtroute kämen immer noch viele Menschen.

Im Dezember waren die meisten dieser Geflüchteten laut Landratsamt Syrer, Afghanen oder Iraker. Zunächst werden 20 Personen in der Halle leben, sie ziehen am Mittwoch, 4. Januar, ein. Insgesamt erwartet die Behörde, dass im Januar mehr als 80 Geflüchtete in den Kreis kommen – mindestens.

Was ist mit Geflüchteten aus der Ukraine?

Ukrainer werden die Halle eher nicht bewohnen. Das liegt laut Landrat Wölfle zum einen daran, dass die Zahl der Geflüchteten aus dem Land in letzter Zeit gesunken ist. Zum anderen hätten sie einen anderen Aufenthaltsstatus und könnten sich deshalb frei im Land bewegen. Deshalb sei es auch schwer, sie zahlenmäßig zu erfassen und Prognosen über neu hinzukommende Ukraine-Geflüchtete abzugeben.

Andere Asylbewerber dagegen würden zunächst meist in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen (LEA) unterkommen und dann den Landkreisen zugeteilt, so Wölfle. Im vergangen Jahr habe der Kreis mehr als 1800 Geflüchtete in Gemeinschafts- und Notunterkünften aufgenommen.

Wie wurde die Halle umgebaut?

Seit den Herbstferien war die Sporthalle gesperrt, denn es sind einige Umbauarbeiten nötig gewesen. Um den Hallenboden zu schützen, haben Handwerker Grobspanplatten verlegt. Für die abschließbaren Zimmerkabinen, die aus Messewänden bestehen, habe das Landratsamt Messebauer beauftragt, erklärte Lothar Wölfle.

Sozialdezernent Ignaz Wetzel (links) und Landrat Lothar Wölfle zeigen einen Wohnbereich der Unterkunft. (Foto: Florian Peking)

In der zweiten Dezemberhälfte seien die Betten aufgebaut worden. Neben den Schlafplätzen stehen in jeder Kabine Metallspinde. Aufwändig sei zudem der Brandschutz und die Verlegung der Elektrik gewesen. „In den einzelnen Räumen gibt es Strom. Heute hat jeder ein Handy und das müssen die Leute aufladen können“, so der Landrat.

Wie ist die Unterkunft ausgestattet?

Neben Strom gibt es in der Halle auch flächendeckend WLAN. Dass es eine Internetversorgung in solchen Unterkünften brauche, sei eine wichtige Erfahrung, die man 2015 gemacht habe, erklärte Lothar Wölfle. „Das bringt Ruhe rein.“

Die Bewohner könnten so Kontakt mit ihrer Familie halten und es käme zu weniger Konflikten. „Das ist kein Luxus, sondern eine Erleichterung, auch für unsere Mitarbeiter“, erläuterte der Landrat.

Die Geflüchteten können in der Unterkunft selbst Wäsche waschen. Außerdem ist an die Sporthalle ein provisorischer Küchenbereich angebaut worden, in dem eine Cateringfirma die Bewohner mit Lebensmitteln versorgt. Außerdem gibt es Kühlschränke, die die Geflüchteten benutzen dürfen. Selbst zu kochen, ist dagegen untersagt.

Wer arbeitet in der Unterkunft?

„Da steckt schon ein bisschen was dahinter“, sagte Landrat Wölfle über den Betrieb der Unterkunft. Jeden Tag sei ein Hallenmanager vor Ort, der Ansprechpartner für die Bewohner bei alltäglichen Fragen ist. Daneben gebe es eine Heimleitung und einen Mitarbeiter im Bereich Hauswirtschaft. Zudem hat das Landratsamt Dienstleister beauftragt, die drei Mal täglich reinigen.

Ebenfalls in der Unterkunft tätig ist ein Sozialarbeiter. Außerdem gibt es ein Hausmeister-Team, das auch schon vorher für den Betrieb und die Technik der Sporthalle zuständig war. Rund um die Uhr vor Ort sind zudem vier Security-Kräfte. Sie schreiten zum Beispiel ein, wenn es Probleme gibt.

Welche Konflikte drohen?

„Wir haben hier 234 Betten. Das ist schon eine Hausnummer und kann Probleme mit sich bringen“, sagte Lothas Wölfle. Spannungen blieben nicht aus, wenn so viele Menschen auf engem Raum zusammen lebten. „Konflikte kann es zum Beispiel geben, wenn unterschiedliche Nationalitäten aufeinanderprallen“, sagte Sozialdezernent Ignaz Wetzel.

Streit drehe sich häufig um alltägliche Themen, etwa wenn Bewohner zu laut seien oder Uneinigkeit darüber herrsche, wer mit dem Putzen dran ist. Aber auch die „Perspektivlosigkeit“ nage an der Psyche der Geflüchteten. „Viele leben hier aus einer Tasche, ihrem einzigen Hab und Gut, in einer Turnhalle und wissen nicht, wie das mit ihrem Asylantrag ausgeht“, so Wetzel.

Warum fiel die Wahl auf diese Halle?

Tettnang, Langenargen, Kressbronn, Überlingen – der Landkreis ist bei der Einrichtung von Notunterkünften von den Städten und Gemeinden unterstützt worden. „Dafür sind wir sehr dankbar. Aber wir können uns nicht nur auf diese Solidarität verlassen“, sagte Lothar Wölfle.

Deshalb musste eine Lösung innerhalb der eigenen Liegenschaften her. Die Sporthalle am BSZ habe eine entsprechende Größe und sei gut an Bus und Bahn angebunden. Dass durch den Umbau die Halle für den Schulsport und Vereine wegfällt, darüber sei man auch im Landratsamt nicht glücklich, so Wölfle. Allerdings habe es keine Alternative gegeben.

Inzwischen hätten die Schulen des BSZ Unterstützung von den städtischen Schulen bekommen. Und auch mit den Vereinen habe man sich getroffen und an konstruktiven Lösungen gearbeitet. Trainingszeiten seien verlegt und Hallenbelegungspläne besser ausgenutzt worden, sodass die meisten Sportler inzwischen woanders unterkämen, berichtet der Landrat.