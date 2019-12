Medizinisches Versorgungszentrum ist startklar ab dem neuen Jahr

Anita Paul Sundarraj, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Innere Medizin – Zusatzbezeichnung Diabetologie, tritt zum Jahresbeginn die die Nachfolge von Dr. Michael Mussler in der Praxis für Allgemeinmedizin im Medizinischen Versorgungszentrum am Klinikum Friedrichshafen (MVZ) an, teilt der Medizincampus Bodensee mit. Das Ärztehaus befindet sich in der Röntgenstraße 14.

Die aus Indien stammende Allgemeinärztin hat im Jahr 2002 ihr Medizinstudium an der Medizinischen Hochschule Hannover abgeschlossen, anschließend ihre Facharztweiterbildung für Innere Medizin in Celle absolviert und war danach 18 Monate als Weiterbildungsärztin für Allgemeinmedizin in einer Hausarztpraxis in Ulm tätig. Zwischen 2014 und 2016 hat Paul Sundarraj als Weiterbildungsärztin für Diabetologie im Diabetes-Zentrum Bad Mergentheim gearbeitet und wechselte von dort als Oberärztin an die Klinik Tettnang, wo sie bis jetzt in der Inneren Medizin – Klinik für Gastroenterologie, Onkologie, Endokrinologie und Diabetologie arbeitete.

Sie freue sich darauf, so Anita Paul Sundarraj, die laut Pressemitteilung des Klinikums Friedrichshafen, unter auch in der Fußambulanz der Klinik Tettnang bereits sehr viele Erfahrungen in der Versorgung ambulanter Patienten sammeln konnte, ihre Patienten nun langfristig zu betreuen.