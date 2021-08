„Medizin am Gleis“ startet nach den Sommerferien

Vorausgesetzt, die Inzidenzzahlen lassen öffentliche Veranstaltungen zu, startet der Medizin Campus Bodensee (MCB) nach den Sommerferien mit seiner Patientenvortragsreihe „Medizin am Gleis“.

„Uns ist es wichtig, die Menschen über Themen rund um die Gesundheit und Medizin aufzuklären und zu informieren, auch präventiv“, so der MCB in einer Pressemitteilung. Vor der Pandemie hätten viele Interessierte das Angebot im „Kulturschuppen am Gleis“ am Bahnhof Meckenbeuren genutzt. „Hier erleben wir die vortragenden Ärzte auf einer ganz anderen Ebene“, kommentierte im Frühsommer 2019 ein Zuhörer. Andere lobten, dass die Referenten im Anschluss für individuelle Fragen zur Verfügung standen.

Hier will der MCB bei „Medizin am Gleis“ anknüpfen, „auch wenn vielleicht nicht alle Interessierten zum Zug kommen, weil die Platzkapazität Pandemie-bedingt eingeschränkt werden muss“, erklärt der MCB und verspricht auf seiner Website (www.medizin-campus-bodensee.de) diesbezüglich immer aktuell zu informieren, gegebenenfalls auch über Anmeldemodalitäten.

Die Termine bis zum Jahresende stehen – wie auch die Themen und Referenten: Am Mittwoch, 15. September, dreht sich ab 19 Uhr alles um das Herz – Prof. Dr. Jochen Wöhrle und die Kardiologen aus seiner Klinik werden verschiedene Erkrankungen und Therapiemöglichkeiten thematisieren. Eine Woche später am 22. September, 19 Uhr, nimmt sich Dr. Gerald Asshoff, leitender Arzt der Sektion Multimodale Schmerztherapie des Klinikums und Leiter der Praxis Schmerzmedizin Bodensee seinem Spezialthema an.

Am Mittwoch, 29. September, stellen ab 19 Uhr Prof. Dr. Christian Arnold und Priv.-Doz. Dr. Thorsten Lehmann, beide Chefärzte des Klinikums Friedrichshafen, das „Bauchzentrum (Viszeralmedizin) – gutartige und bösartige Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse am Medizin Campus Bodensee“ vor. Dieses Referentenduo wird sich gemeinsam am Mittwoch, 20. Oktober, 19 Uhr, auch der Schilddrüse, dem kleinen Organ mit der großen Wirkung, widmen.

Am Mittwoch, 17. November, rücken ab 19 Uhr die großen Gelenke in den Mittelpunkt des Interesses. Chefarzt Dr. Christian Grasselli und seine Kollegen im zertifizierten Endoprothetikzentrum Tettnang (EPZ) sprechen über die Therapie bei Knie-, Hüft- oder Schulterproblemen. Den letzten „Medizin am Gleis“-Termin in diesem Jahr haben sich am Mittwoch, 15. Dezember, ab 19 Uhr drei Referenten gesichert: Dr. Stefan Tange, Leiter der Sektion Adipositaschirurgie, Dr. Juli Pilgram, Programmleiterin Optifast, und Chefarzt Dr. Michael Ruggaber, Klinik für Plastische-, Ästhetische und Handchirurgie, beleuchten die Therapie- und OP-Möglichkeiten bei starkem oder krankhaftem Übergewicht mit ihrer jeweiligen Expertise.