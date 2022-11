Medienkompetenz für Eltern und Schüler/innen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Schulleitung der St.Elisabeth Mädchen- und Jungenrealschule lud am 27. Oktober um 18:30 Uhr interessierte Eltern ein, sich einen spannenden Einblick in die Medienwelt der Generation Online zu verschaffen. Über Mediengefahren und deren Prävention informierte Herr Kruzinski vom Polizeipräsidium Ravensburg.

Schnell passiert es Jugendlichen, dass sie sich unangemessen in sozialen Netzwerken präsentieren oder persönliche Daten an Fremde weitergeben, ohne dahinter eine Gefahr zu sehen. Themen wie zum Beispiel Passwortsicherheit, Cybermobbing und Social Media standen im Fokus des Vortrags, der sich in erster Linie an die Eltern der fünften bis siebten Klassen richtete. Die Schule versucht so, die Eltern frühzeitig auf das Thema Medienprävention aufmerksam zu machen, darauf zu sensibilisieren, aufzuklären und zum Mitwirken anzuregen. Lehrer/innen und Eltern helfen gemeinsam an der St. Elisabeth Mädchen- und Jungenrealschule den Schüler/innen sich vor Gefahren im Internet zu schützen, damit digitale Medien in der Schule und der Familie gewinnbringend eingesetzt werden können. Die nötige Sicherheit dabei bietet der eigene Schulserver IServ. Das Angebot reiner Tabletklassen wird hier sukzessive erweitert.