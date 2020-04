Das Medienhaus am See ist seit Freitag nach über vier Wochen wieder geöffnet – mit Auflagen. Wie die Betreiber mitteilen, warten Kunden geduldig mit Abstand bis sie Zugang zum Haus bekommen. Nur eine begrenzte Anzahl von Medienhaus-Körben wird ausgegeben, mehr Menschen dürfen vorerst gleichzeitig das Haus nicht betreten. Erst wenn ein Kunde fertig ist, darf der nächste rein. Alle werden am Eingang mit einem desinfizierten Körbchen und einer Maske ausgestattet. Die Aufenthaltsdauer beträgt höchstens 30 Minuten. Zu den Ersten gehörte der Lesementor Hans-Dieter Beller: „Ich freue mich sehr, dass das Medienhaus wieder aufhat und hoffe natürlich, dass wir auch bald wieder vorlesen dürfen.“ Ungewohnt sei es sowohl für die Kunen als auch für die Mitarbeiter des Medienhauses, mit Maske zu kommunizieren, heißt es in der Mitteilung weiter. Alle Medien sind noch automatisch bis zum 9. Mai verlängert, so hat jeder genügend Spielraum, ohne längere Wartezeit vorbeizukommen. Die geänderten Öffnungszeiten sind bis auf Weiteres: Dienstag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Mehr unter: www.medienhaus-am-see.de