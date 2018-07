Der Christkindlesmarkt beginnt morgen. Ein weihnachtliches, buntes Begleitprogramm zum Christkindlesmarkt für Kinder gibt es im Medienhaus am See – mit Kinderkino, Theater und Weihnachtswerkstatt. Auch das Kindernest und das Zeppelin Museum leisten einen Beitrag.

Von unserer MitarbeiterinGunthild Schulte-Hoppe

Vorlesestunden von vorweihnachtlichen Geschichten verzaubern die Kinder, die Märchenfee kommt zu Besuch, im Kinderkino gibt es Weihnachtliches mit Petterson und Findus, in der Weihnachtswerkstatt dürfen eigene Geschenke gebastelt werden, und es gibt das Kindertheater.

Los geht es am Samstag, 5. Dezember, um 11 Uhr, mit einer Vorlesestunde im „Ausguck“. Iris Weber liest für Kinder ab vier Jahren von Sandra Grimm „Hanna und die frechen Weihnachtsengel“: Der Eintritt zu der 45-minütigen Veranstaltung ist frei – um Anmeldung unter Telefon 07541/ 203-3500 im Medienhaus wird gebeten. Das genaue Kinderprogramm mit allen zwölf Veranstaltungen findet sich im Flyer zum Christkindlesmarkt, der im Medienhaus ausliegt und auf www.christkindlesmarkt-fn.de abzurufen ist.

Während des Christkindlesmarktes erweitert das Kindernest in der Schanzstraße für Kinder im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren seine Öffnungszeiten: Außer am Eröffnungstag hat das Kindernest montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Betreuung der Kinder kostet pro Stunde 2,50 Euro.

Das Zeppelin Museum veranstaltet am zweiten Adventssamstag, 5. Dezember, seinen traditionellen Flohmarkt bei freiem Eintritt für alle. Zudem bietet das Zeppelin Museum ein Kinderprogramm, und auch der Nikolaus hat seinen Besuch angemeldet.

Übrigens: Der Wochenmarkt auf dem Adenauerplatz wird wegen des Christkindlesmarktes am 4., 11. und 18. Dezember verlegt. Die Verkaufsstände sind an diesen Tagen auf dem Buchhornplatz bis zum Romanshorner Platz (Vorplatz Marktkauf) und in der östlichen Goldschmiedstraße aufgestellt. Von 8 bis 13 Uhr kann auf dem Wochenmarkt eingekauft werden. An den Markttagen dürfen von 6 bis 14 Uhr nur die Markthändler den Marktbereich befahren, nicht aber Anlieger oder Lieferanten.

Der Bauernmarkt auf dem Adenauerplatz wird wegen des Christkindlesmarktes an den Samstagen am 5., 12. und 19. Dezember verlegt. Die Verkaufsstände der Händler mit ihren frischen Produkten aus der Region sind an diesen Tagen auf dem unteren Buchhornplatz aufgestellt. Die Marktzeiten sind wie gewöhnlich von 9 bis 13 Uhr. An den Markttagen dürfen nur die Markthändler den Marktbereich auf dem unteren Buchhornplatz befahren. (fro)