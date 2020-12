Medienhaus bietet umfangreiches virtuelles Angebot

Auch während der Corona-Pandemie hat das Medienhaus am See wie gewohnt geöffnet – allerdings unter strengen Hygiene- und Abstandsregelungen. Aber die Angebote können auch bequem von zuhause aus abgerufen werden. Wie das Medienhaus schreibt, gehe man schon beim virtuellen Angebot schon lange neue Wege.

Die digitale Onleihe mit einem Bestand von mehr als 25 000 abrufbaren E-Medien ist durch ihre Rund-um-die-Uhr Verfügbarkeit und die völlige Ortsungebundenheit eine unschlagbare Erweiterung des Kundenservices. Die Onleihe kann man kostenlos nutzen, wenn man in einer der Verbundbibliotheken einen gültigen Kundenausweis besitzt. Weitere Infos dazu unter www.onleihe.de/ bodensee-oberschwaben.

Auf der Onleihe-Plattform bietet das Medienhaus am See zudem ELearning-Kurse an. Mit Videokursen wie Linked In Learning, Lecturio oder Lingua TV können sich Kunden zeit- und ortsunabhängig in verschiedenen Bereichen selbstständig weiterbilden. Die Kursthemen reichen von der digitalen Bildbearbeitung, IT-Programmierung und beruflichen Weiterbildung über Präsentationstechniken, Gesundheitsthemen bis zu Online-Sprachkursen für Englisch, Spanisch, Italienisch sowie Deutsch für den Alltag und den Beruf.

Im neuen Online-Kurs „Sicher im Web“ lernen Jugendliche, online die richtigen Informationen zu finden und zu bewerten. Mit dem digitalen Lernangebot „Schülertraining“ können Schüler der Klassen fünf bis zehn ihre Kenntnisse in den Hauptfächern eigenständig verbessern. Neben der umfangreichen Brockhaus-Enzyklopädie warten das Jugendlexikon sowie das Kinderlexikon auf die jüngeren Bibliothekskunden. Die Anmeldung erfolgt mit dem Kundenausweis über www.brockhaus.de. Der Brockhaus ergänzt das Nachschlagewerk Duden Basiswissen Schule, für die wichtigsten Schulfächer von Klasse 5 bis zum Abitur, dass zur Vorbereitung auf Prüfungen und Klassenarbeiten und als Quelle für die Erarbeitung von Referaten und Präsentationen über das Wissensportal www.munzinger.de aufgerufen werden kann. Dort finden sich auch Datenbanken mit Personen- und Länderinformationen zum Nachschlagen sowie die Pressedatenbanken des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ und der „Süddeutschen Zeitung“.

Der Online-Streamingdienst „freegal music“ ist ein kostenloser Musikservice, der Zugriff auf rund eine Million Alben und etwa 15 Millionen Musiktitel, Playlists oder Musikvideos bietet. Als Bonus gibt es außerdem Hörbücher für Kinder. Pro Tag können drei Stunden Musik oder Hörbücher „gestreamt“ werden. Zudem besteht die Möglichkeit, pro Woche drei Titel herunterzuladen und diese jederzeit auch ohne Internetverbindung abzuspielen. Für den Zugang benötigt man ebenfalls einen gültigen Kundenausweis des Medienhauses und die kostenlose „freegal“-App für iOS und Android, die im jeweiligen App-Store zu finden ist.

Außerdem hat das Medienhaus mit dem Streaming-Dienst „filmfriend“ rund 2000 Filme im Angebot, die kostenlos auf dem heimischen Computer angeschaut werden können. Anmelden kann man sich über www.filmfriend.de .

Ein besonderes virtuelles Veranstaltungs-Angebot für Kinder ist Wissenhochzwei. Das Medienhaus bietet gemeinsam mit sieben weiteren städtischen Einrichtungen rund um Kultur, Technik und Bildung kreative Online-Workshops für Kinder an. Zu den Angeboten kann man sich im Internet unter unter www.wissenhochzwei-fn.de anmelden.

Neu ist die App Actiounbound, mit man mobile Führungen und Guides erstellen und nutzen kann. Die Nutzung der App ist für Privatpersonen kostenlos und vom Mobiltelefon und Tablet nutzbar.