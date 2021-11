Medienhaus bietet Maker-Boxen für Kinder an

Ab sofort können Kinder ab vier Jahren im Medienhaus am See sogenannte Maker-Boxen ausleihen und das Kinderzimmer in einen Makerspace verwandeln. Das ist, wie das Medienhaus am See schreibt, ein Ort zur kreativen Entfaltung, an dem technische, handwerkliche, gestalterische Angebote getestet, erkundet und ausprobiert werden können. Einen Platz, an dem das eigene Wissen auf spielerische Art erweitert wird. Die Boxen können ein Experimentierkasten zu einem bestimmten Thema sein, in dem alle erforderlichen Materialien enthalten sind, oder sie enthalten einen kleinen Roboter für die ersten Versuche in der Programmierung. Sie sollen die Neugier an einem Thema wecken und Lust auf mehr machen. Die Boxen haben eine Leihfrist von zwei Wochen, die Ausleihgebühr beträgt zwei Euro.

Ein Beispiel ist die Maker-Box „BeeBot“. Der kleine Bodenroboter ermöglicht schon Kindern im Kindergartenalter den Einstieg in die Roboterprogrammierung. So unterstützt der Bee-Bot das Erlernen von Bewegungen im Raum (rechts, links, vorwärts, rückwärts) und das Definieren vorgeplanter Wegsequenzen. Weitere Infos gibt es online unter www.medienhaus-am-see.de.