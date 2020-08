Medienhaus bietet Lesestoff für die Ferien

Das Medienhaus am See bietet eine große Auswahl an Büchern – gebunden oder als E-Book in der Onleihe an. Neu dazugekommen sind Tonies und Tigerbooks für kleinere Kinder, wie die Stadt mitteilt. Diese seien ideal für lange Autoreisen.

Neben Romanen, Reiseführern und anderer Urlaubslektüre bietet das Medienhaus auch 3000 aktuelle und klassische Hörbücher auf CD und mehr als 6000 Musik-CDs an. Dazu kommen die digitalen Streaming-Angebote wie „freegal“ zum Musikdownload und mit „filmfriends“ zusätzliche Videos-on-Demand.

Verregnete Nachmittage können mit Popcorn und einem Gute-Laune-Film für die ganze Familie zu einem gemütlichen Kino-Event werden. Das Medienhaus hält dafür über 1000 Kinderfilme und mehr als 2000 Spielfilme bereit. 200 Spiele bieten spannende Unterhaltung über Stunden.

Wer von zu Hause aus im Bestand stöbern möchte, kann das unter www.medienhaus-am-see.de oder über www.onleihe.de/bodensee-oberschwaben fast rund um die Uhr tun. Gebundene Bücher und CDs können jederzeit bis zu zweimal verlängert werden – vorausgesetzt, das Medium ist nicht von einem anderen Leser vorgemerkt. Wenn ein Medium ausgeliehen ist, kann man es gleich reservieren und sich per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn es zurückgegeben wurde. Über die Onleihe Bodensee-Oberschwaben sind 20 Ausleihen gleichzeitig möglich und die Anzahl der Vormerkungen wurde auf fünf Titel erweitert.

Die Mitarbeiter des Medienhauses sind auch während der Ferien zu den gewohnten Öffnungszeiten und bei angenehmen Raumtemperaturen für ihre Kunden da. Die aktuellen Corona-Abstandsregeln müssen beachtet werden. Mehr Infos dazu im Internet unter www.medienhaus-am-see.de.