Medienhaus bietet elektronisches Lernen an

Das Medienhaus am See erweitert ab September sein digitales Angebot auf der Onleihe-Plattform um „eLearning“, dem sogenannten elektronischen Lernen. Durch die elektronischen Kurse können sich Kunden des Medienhauses zeit- und ortsunabhängig in verschiedenen Bereichen selbstständig weiterbilden, wie das Medienhaus mitteilt.

Mit Video-Tutorials von „Video2brain“ zu Beruf und EDV können Kenntnisse in verschiedenen Programmiersprachen oder speziellen Programmen zur Bildbearbeitung, Animation und Design, erlernt werden. Das Sprachenangebot kommt von „Lingua TV.com“ und beinhaltet Online-Kurse zu Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch oder Deutsch als Fremdsprache. Der persönliche Lernfortschritt wird ab A1 analysiert und dokumentiert – mit Einstufungstest und entsprechender Kursempfehlung. Zusätzlich wird ein spezieller Kurs für Deutschlernende, Zugewanderte und Geflüchtete mit „IWDL – Ich will Deutsch lernen“ ab Stufe A1 – Alphabetisierung bis Stufe B1 angeboten.

Bei allen Angeboten gilt: Die Lernenden können selbst entscheiden, ob sie nur wenige Minuten oder mehrere Stunden täglich üben. Sie bestimmen ihr individuelles Lerntempo selbst. Die Ergebnisse werden angezeigt und festgehalten und beim erneuten Aufrufen kann an dieser Stelle weitergearbeitet werden. Dieses Lernen per Mausklick eignet sich laut Pressemitteilung zur Weiterbildung ebenso wie zum Erlernen spezieller Programme.

Das Medienhaus am See ermöglicht den Zugang zu mehr als 2000 Lizenzen. Mit diesem zeitgemäßen Angebot nimmt das Medienhaus eine Vorreiterrolle in Sachen elektronischer Weiterbildung ein und ist eine attraktive Alternative zu den kommerziellen Anbietern über das Internet.

Um das Angebot nutzen zu können, benötigt man lediglich einen Internetanschluss und einen gültigen Kundenausweis des Medienhauses am See.