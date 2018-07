Medienhaus bietet die passende Urlaubsunterhaltung

Ferien, Sommer, Sonne – Lesezeit: Ab zu Hause oder am fernen Strand, das Medienhaus am See bietet für alle eine riesige Auswahl an Urlaubslektüre, gebunden oder als e-Book in der Onleihe.

Allein schon mehr als 6000 Reiseführer mit vielen Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Tipps für Land und Leute stehen den Reisewilligen zur Verfügung. Sprachführer gibt’s natülich auch. Aber auch für die Daheimgebliebenen lohne sich der Gang in das Medienhaus am See, verspricht die Pressemitteilung: Von Bildbändern über zahlreiche Ratgeber für alle Lebenslagen bis hin zu Rad- und Wanderführern wird alles geboten. Für Abwechslung bei langen Zug- und Autofahrten oder erholsamen Stunden im Liegestuhl könnten 3000 aktuelle und klassische Hörbücher auf CD und mehr als 7000 Musik-CDs für jeden Geschmack sorgen. Und verregnete Nachmittage könnten mit Popcorn und einem Gutelaune-Film für die ganze Familie zu einem gemütlichen Kino-Event werden. Das Medienhaus hält dafür mehr als 1000 Kinderfilme und rund 2000 Spielfilme bereit. 200 Spiele bieten spannende Unterhaltung über Stunden – ob zu Zweit oder mit der ganzen Rasselbande.

Wer von zu Hause aus im Bestand stöbern möchte, kann das unter www.medienhaus-am-see.de oder über www.onleihe.de/bodensee-oberschwaben rund um die Uhr. Gebundene Bücher und CDs können jederzeit bis zu zweimal verlängert werden – vorausgesetzt das Medium ist nicht von einem anderen Leser vorgemerkt. Wenn ein Medium ausgeliehen ist, kann man es gleich reservieren und sich schnell per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn es zurückgegeben wurde.