Medienhaus am See und Bodenseebibliothek schließen zwei Wochen

Das Medienhaus am See und die Bodenseebibliothek erhalten eine moderne Bibliotheks-Software. Für die Umsetzung auf das neue System schließt das Medienhaus am See seine Zweigstelle Fischbach und die Bodenseebibliothek im Stadtarchiv vom 14. bis 26. Februar.

Die Medienrückgabe ist über die Rückgabebox im Medienhaus täglich von 6 bis 22 Uhr möglich. Während der Umsetzung steht der Online-Medienkatalog nicht zur Verfügung. Dieser Zeitraum wurde bereits beim Rückgabedatum berücksichtigt, daher fallen keine Säumnisgebühren an, wie das Medienhaus am See mitteilt. Die digitalen Angebote des Medienhauses können zeitweise genutzt werden, es muss aber mit mangelnder Erreichbarkeit gerechnet werden. Die Zweigstellen in Kluftern und Ettenkirch bleiben geöffnet.

Wer seinen Vorrat an Lesefutter aufstocken möchte, hat noch bis einschließlich Samstag, 12. Februar, die Gelegenheit dazu, sich mit aktuellen Romanen, Sachbüchern sowie Kinder- und Jugendbüchern einzudecken. Neben Büchern und Gesellschaftsspielen warten auch viele neue Literatur-CDs, Kinder-Hörspiele, Tonies und Filme auf die ganze Familie. Zudem gibt es ab sofort eine Sonderaktion mit DVDs und Konsolenspielen mit sechs Wochen Leihfrist und kostenlos. Aktionsende ist am 12. Februar.

Der Flohmarktkeller ist voll. Daher bietet das Medienhaus am See vom 15. bis 18. Februar täglich von 12 bis 17 Uhr einen Bücherflohmarkt für Schnäppchenjäger im Erdgeschoss an. Es gelten die aktuellen Coronaregeln.

Aktuelle Informationen zum Service und Fortschritt gibt es im Internet unter www.medienhaus-am-see.de und www.bodenseebibliothek.de